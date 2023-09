Tsim kom muaj tiag AI Voices: Qhov Muaj Peev Xwm thiab Cov Lus Nug Lawv tsa

By

Hauv lub ntiaj teb uas AI lub suab tau dhau los ua ntau dua, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog qhov cuam tshuam thiab muaj peev xwm cuam tshuam. Los ntawm cov pab cuam virtual xws li Alexa thiab Siri mus rau cov suab tau hnov ​​​​ntawm cov ntawv thov xws li TikTok, AI cov tshuab muaj peev xwm tsim cov lus zoo li ntau yam lus thiab lub suab. Tsis ntev los no, nyob rau hauv peb feem miniseries ntawm AI, David Pierce, tus neeg saib xyuas hwm thiab koom nrog ntawm The Vergecast, tau sim nrog kev cob qhia AI bots kom rov ua nws lub suab.

Cov txheej txheem koom nrog kev cob qhia AI bots siv cov ntawv sau, suab uas twb muaj lawm los ntawm Vergecast ntu dhau los, lossis kev sib xyaw ntawm ob qho tib si. Lub hom phiaj yog los txiav txim siab seb yuav ua li cas thiaj li tsim tau AI daim ntawv theej ntawm nws lub suab. Cov txiaj ntsig tau xav tsis thoob, nrog plaub yam khoom sib txawv uas qhia txog qhov sib txawv ntawm kev ua tiav hauv kev rov ua dua David lub suab.

Txawm hais tias tsis muaj lub suab AI xav tias yuav hloov David, nws pom tseeb tias lawv tab tom txhim kho sai. Qhov no ua rau muaj lus nug tseem ceeb txog qhov muaj feem cuam tshuam txog kev siv tshuab li no. Cov neeg tsim muaj lub luag haujlwm dab tsi thaum siv AI los hloov lawv lub suab? Yuav ua li cas cov tib neeg taug qab cov teeb meem kev ncaj ncees thiab kev cai lij choj uas tshwm sim los ntawm kev siv AI-tsim lub suab?

Kev nce ntawm AI suab paj nruag, qhov twg cov suab paj nruag siv los cob qhia cov qauv uas tuaj yeem tsim cov nkauj ntseeg hauv ib tus neeg lub suab, nthuav tawm qhov teeb meem zoo sib xws. Cov kev nce qib no muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam rau kaum xyoo ntawm cov rooj plaub hauv tsev hais plaub thiab kev sib cav txog kev ncaj ncees txog kev ua tswv cuab thiab kev pom zoo. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau txiav txim siab seb cov cuab yeej no yuav tsum siv li cas thiab seb lawv qhov cuam tshuam yuav tsum tau tham li cas.

Txawm hais tias muaj peev xwm muab los ntawm AI lub suab yog qhov loj thiab muaj kev ywj pheej, muaj qhov xav tau los daws qhov tob tob thiab cov teeb meem uas lawv yuav tsim. Kev txhim kho sai ntawm AI thev naus laus zis xav kom cov kev sib tham no tshwm sim sai dua tom qab. Kev txhim kho thiab siv cov suab AI tiag tiag nyob ntawm no, thiab nws yog ib qho tseem ceeb heev rau kev taug kev hauv thaj av tshiab no lub luag haujlwm thiab coj ncaj ncees.

Cov Ntsiab Lus:

- AI lub suab: Tsim cov suab lus tsim los ntawm AI qauv uas tau kawm txog tib neeg hais lus.

- Deepfakes: Cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw ua ke thiab ua tiav cov duab thiab cov yeeb yaj kiab uas twb muaj lawm rau hauv cov duab lossis cov yeeb yaj kiab, feem ntau muaj kev xav phem.

Qhov chaw:

- David Pierce, "Kuv tau tsim ib lub bot uas suab yuav luag zoo li kuv. Nws tau yooj yim dua thiab zoo dua li qhov kuv xav tau. Puas yog qhov no txias lossis txaus ntshai?", The Verge