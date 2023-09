Cov ntawv nyeem African hauv Hnub Nyoog Digital Tshawb Nrhiav Cov Neeg Tuaj Tshiab thiab Cov Ntsiab Lus

Thawj phau ntawv-ntev kawm txog cov ntaub ntawv digital hauv Africa, "African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria," tab tom nrhiav kev kawm tseem ceeb. Sau los ntawm Shola Adenekan, tus qub neeg sau xov xwm thiab tus kws tshaj lij ntawm African kev tshawb fawb, phau ntawv tshuaj xyuas lub luag haujlwm hauv internet thiab xov xwm tshiab hauv kev tsim cov neeg tuaj saib tshiab rau African cov ntaub ntawv.

Adenekan qhov kev tshoov siab los sau phau ntawv yog los ntawm nws tus kheej cov kev paub nrog hauv internet thiab kev sib txuas uas nws tau ua nrog cov kws sau ntawv thiab cov neeg xav los ntawm email listservs thiab social media platforms. Nws pom tias muaj kev nce qib ntawm cov ntaub ntawv African tau tshaj tawm hauv online, ntawm cov platforms xws li blogs, cov vev xaib, thiab tom qab ntawd, cov kev tshaj xov xwm xws li MySpace, Facebook, thiab Tumblr.

Cov toj roob hauv pes digital tau muab ntau qhov chaw organic rau cov suab nrov no, vim tias lawv cov neeg tuaj saib thawj zaug tau los ua neeg Asmeskas cov pej xeem digital ntau dua li cov tshaj tawm ib txwm muaj. Ntau tus kws sau ntawv thiab cov neeg xav tau yog cov poj niam thiab cov neeg African queer uas nws cov haujlwm tsis suav tias tsim nyog los ntawm cov tshaj tawm ib txwm muaj. Platforms zoo li Sokari Ekine's blog, kab lis kev cai thiab kev sib txuas lus, muab chaw rau queer sau los ntawm Kenya, Somalia, thiab South Africa los txuas thiab qhia lawv txoj haujlwm.

Is Taws Nem tau cuam tshuam loj heev rau Kenyan thiab Nigerian cov ntaub ntawv. Piv txwv li, Nigerian novelist Chimamanda Ngozi Adichie cov haujlwm thaum ntxov tau luam tawm thawj zaug hauv online, thaum Kenyan tus kws sau ntawv Billy Kahora phau ntawv tsis yog ntawv tseeb tau loj hlob tawm ntawm ib daim ntawv luam tawm tam sim no-tsis ua haujlwm blog. African digital magazines xws li African Writers, African Writing, thiab Kwani kuj tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev muab lub platform rau ntau tus kws sau ntawv African tsim niaj hnub no.

Queer activism pom ib lub tsev hauv qhov chaw digital. Ntau tus kws sau ntawv queer, ntsib nrog homophobia, tsiv mus rau Tebchaws Europe thiab Amelikas tab sis txuas ntxiv tawm tsam kev ntxub ntxaug. Lub vev xaib online tau tso cai rau lawv qhia lawv cov kev paub dhau los thiab nthuav qhia kev nplua nuj ntawm queer African lub neej. Cov hauj lwm ntawm queer sau ntawv xws li Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, thiab Romeo Oriogun tsim ib qho chaw pib rau kev nkag siab thiab theorizing digital Africa, qhia txog kev sib tshuam ntawm queerness, kev nom kev tswv, thiab pej xeem txoj cai.

Chav kawm kuj tseem ua lub luag haujlwm hauv cov ntawv nyeem digital. Thaum ntau lab tus neeg Asmeskas los ntawm ntau yam keeb kwm siv internet, ntau tus neeg pioneers ntawm cov zej zog kev sau ntawv digital los ntawm cov keeb kwm yav dhau los hauv nruab nrab. Cov kws sau ntawv no feem ntau muaj txoj cai los ua tus sawv cev ntawm kev coj noj coj ua rau lub tebchaws thiab tuaj yeem sib tham txog kev txwv tsis pub muaj xws li kev sib deev hauv lawv txoj haujlwm.

Adenekan vam tias nws phau ntawv yuav txhawb nqa lwm tus los tshawb nrhiav African digital thiab queer lub neej hauv lawv cov ntawv sau. Nws hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm Africa lub neej niaj hnub, mus dhau qhov kev tsom mus rau qhov zoo nkauj thiab koom nrog kev ua yeeb yam niaj hnub.

Hauv kev xaus, "African Literature in the Digital Age" nthuav tawm lub zog thiab hloov pauv lub zog hauv internet hauv kev tsim cov ntaub ntawv African, qhia txog cov lus piav qhia ntawm queer Africans thiab cov suab uas tawm tsam cov qauv kev tshaj tawm.

Qhov chaw: Cov ntawv nyeem African hauv Hnub Nyoog Digital: Chav Kawm thiab Kev Sib Deev Kev Sib Deev hauv Kev Sau Ntawv Tshiab los ntawm Kenya thiab Nigeria los ntawm Shola Adenekan.