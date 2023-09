- Accenture Tau txais Nautilus Kev Sib Tham los Txhim Kho Kev Kho Mob Digital Solutions

By

Accenture, lub tuam txhab kev pabcuam thoob ntiaj teb, tau tshaj tawm nws qhov kev yuav ntawm Nautilus Consulting, tus thawj coj saib xyuas kev noj qab haus huv digital raws li UK Nautilus Consulting yog paub zoo rau nws cov kev txawj ntse hauv Electronic Patient Record (EPR) cov kev daws teeb meem. Cov ntsiab lus nyiaj txiag ntawm qhov kev cog lus tsis tau nthuav tawm. Qhov kev nrhiav tau no yog ib kauj ruam tseem ceeb rau Accenture hauv kev nthuav dav nws cov peev xwm hauv kev kho mob.

Nautilus Consulting, lub hauv paus chaw haujlwm hauv London, tshwj xeeb hauv cov kev pab tswv yim thiab kev ua haujlwm tshwj xeeb tshwj xeeb rau kev lag luam kho mob digital. Lub tuam txhab pab pawg, suav nrog cov kws tshaj lij los ntawm National Health Service (NHS) thiab cov lag luam ntiag tug, tau mob siab rau txhim kho cov neeg mob kev paub dhau los thiab txhim kho cov txiaj ntsig kev noj qab haus huv. Los ntawm kev koom ua ke Nautilus Consulting rau hauv nws pab pawg Health Strategy & Consulting, Accenture aims kom ntxiv dag zog rau nws cov kev hloov pauv, kev siv, thiab kev ua kom zoo tshaj plaws hauv UK thiab thoob ntiaj teb.

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm qhov kev yuav khoom no yog qhov zoo tshaj plaws uas nws muab Accenture hauv nws txoj kev sib raug zoo nrog Oracle Health. Nautilus Consulting qhov kev paub dhau los hauv kev yuav khoom thiab kev siv ntawm Oracle Health's Millennium platform yuav txhim kho Accenture lub peev xwm los muab cov kev daws teeb meem digital hloov pauv ntawm qhov loj. Qhov kev sib koom ua ke no yuav txuas qhov sib txawv ntawm cov neeg siv kho mob thiab IT cov chaw muab kev daws teeb meem, ua rau cov neeg mob tau txais kev paub zoo dua, cov txiaj ntsig kev noj qab haus huv, thiab kev ua haujlwm tau zoo.

Ashish Goel, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv ntawm Accenture's Health kev lag luam hauv EMEA, tau hais tawm kev zoo siab txog qhov tau txais, hais tias Nautilus muaj peev xwm zoo, muaj peev xwm digital, thiab kev pom zoo los txhawb kev hloov pauv hauv kev kho mob zoo. Goel ntseeg hais tias kev sib koom ua ke cov kev txawj ntse ntawm ob lub tuam txhab yuav ua kom muaj kev hloov pauv digital thiab thaum kawg ua rau Accenture ua tus thawj coj hauv kev hloov kho kev noj qab haus huv.

Simon Evans, Tus Thawj Coj Tus Thawj Coj ntawm Nautilus Consulting, tau hais txog Goel cov kev xav, hais txog Nautilus txoj kev cog lus kom ua kom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm kev nqis peev digital hauv kev kho mob. Evans ntseeg hais tias kev koom tes nrog Accenture yuav ua rau lawv ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua rau kev noj qab haus huv ecosystem, tshwj xeeb tshaj yog thaum lub sijhawm nce nqi thiab cov kev sib tw.

Qhov kev yuav khoom no qhia tau hais tias Accenture qhov kev mob siab rau kev txhim kho nws cov kev kho mob digital cov kev daws teeb meem thiab nws txoj kev cog lus los txhim kho kev nkag mus, kev paub dhau los, thiab cov txiaj ntsig ntawm cov kev pabcuam kho mob. Los ntawm leveraging Nautilus Consulting qhov kev txawj ntse, Accenture lub hom phiaj los ua ib tug neeg ntseeg siab thiab tus thawj coj hauv kev hloov kho kev noj qab haus huv.

