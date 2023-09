Taw qhia BMW M 1000 RR: Qib tshiab ntawm Kev Ua Haujlwm

By

BMW S 1000 RR tau ntev tau suav hais tias yog lub hnub qub ci ntsa iab hauv ntiaj teb ntawm cov tsheb kauj vab supersport, teeb tsa cov qauv ntsuas rau kev ua haujlwm tam sim no. Txawm li cas los xij, tam sim no BMW tau coj cov khoom mus rau theem tshiab tag nrho nrog kev qhia txog M 1000 RR. Lub tshuab impressive no ua pov thawj tias yeej ib txwm muaj chaw rau kev txhim kho, txawm tias thaum koj nyob rau saum koj qhov kev ua si.

M 1000 RR los nrog qee qhov kev txhim kho tseem ceeb, ua rau nws sawv saum nws cov thawj coj. Txawm li cas los xij, cov kev txhim kho no tuaj nrog tus nqi siab heev, ua rau M 1000 RR yog ib qho ntawm cov khoom lag luam kim tshaj plaws ntawm kev ua lag luam niaj hnub no. Nyob rau hauv Malaysia, nws txib ib tug tseem ceeb RM 289,500, thaum nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas, lub khw muag khoom tus nqi (MSRP) yog $37,990.

Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm M 1000 RR yog M Kev Sib Tw Pob, uas muaj kev hloov kho zoo kawg nkaus rau cov neeg nyiam. Cov pob no muaj xws li anodized aluminium viav caj npab, M Nres thiab Clutch Levers, Nres Nres Guard, M Endurance Chain, thiab M Rider Footrest. M Carbon lub log tsis tsuas yog txhim kho lub tsheb kauj vab style tab sis kuj txo qhov hnyav uas tsis muaj zog, ua rau muaj kev txhim kho kev tuav thiab kev ua haujlwm ntawm txoj kev lossis kev khiav.

Hauv qab nws qhov zoo nkauj sab nrauv, BMW M 1000 RR boasts ib tug formidable chassis tsim, finely tuned rau qhov xav tau ntawm cov racetrack. Nws yog powered los ntawm 999cc, kua-txias inline plaub-lub tog raj kheej plaub-stroke engine, tiv thaiv los ntawm M Cav Protector rau ntxiv durability. Lub cav nta BMW's ShiftCam thev naus laus zis, muab qhov sib txawv ntawm qhov nkag camshaft tswj. Cov thev naus laus zis no optimizes kev ua tau zoo thoob plaws ntau yam RPM, xa qhov zoo siab 212 horsepower ntawm 15,000 rpm thiab 79 phaus-taw ntawm lub zog ntawm 11,000 rpm.

Hais txog kev siv tshuab, M 1000 RR los nruab nrog 6.5-nti TFT zaub thiab OBD interface rau tus qauv M GPS-Laptrigger. Tsis tas li ntawd, cov neeg caij tsheb muaj kev xaiv los kho lawv lub tsheb kauj vab nrog kev xaiv ntawm cov khoom siv xaiv, suav nrog cov tshuab cua sib txawv, M Datalogger, thiab M Cover Kit.

Lub BMW M 1000 RR tseem ua rau nws zoo siab tsis yog nrog nws cov kev ua tau zoo xwb tab sis kuj nrog nws cov xim cim ntawm Lub Teeb Dawb, Kev Sib Tw Blue Metallic, thiab Kev Sib Tw Liab. Nrog nws cov kev txhim kho zoo kawg li, lub tsheb kauj vab supersport no tsa lub bar thiab teeb tsa tus qauv tshiab hauv cov maus taus ua tau zoo.

