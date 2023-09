Npaj txhij rau lub iPhone 15 Launch!

By

Lub iPhone 15 tog tsuas yog nyob ib ncig ntawm lub ces kaum thiab koj tau txais kev caw tuaj koom! Nws yog lub sijhawm ntawm lub xyoo dua thaum Apple tshaj tawm lawv cov kab tshiab tshaj plaws ntawm iPhones, thiab xyoo no nws yog iPhone 15. Qhov kev tshwm sim, hu ua "Wonderlust", tau teem sijhawm rau hnub Tuesday, Cuaj Hlis 12, 2023, ntawm 10:00 AM (PST). Hnub xaj ua ntej yog teem rau hnub Friday, Cuaj Hlis 15, 2023, ntawm 05: 00 AM (PDT), thiab hnub tshaj tawm yog hnub Friday, Cuaj Hlis 22, 2023.

Raws li ntau qhov chaw, muaj cov lus xaiv hais tias kev tsim tawm ntawm iPhone 15 yuav hloov ntawm Tuam Tshoj mus rau Is Nrias teb. Txawm hais tias qhov no tsis tau lees paub, ntau tus tau zoo siab txog qhov muaj peev xwm hloov pauv hauv qhov chaw mus ncig rau lub community launch. Txawm hais tias peb tuaj ntawm Tuam Tshoj los yog Is Nrias teb, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum muaj peb daim ntawv hla tebchaws npaj thiab xyuas kom peb muaj tag nrho peb cov ntaub ntawv mus ncig thiab cov txheej txheem raws li kev txiav txim.

Saib rov qab ntawm kev ua tiav ntawm iPhone 14 Tebchaws USA Pre-Order Xov, nrog ntau dua 25,000 tshaj tawm, 1 lab views, thiab 1,500 tag nrho cov pov npav, nws pom tseeb tias qhov kev zoo siab rau iPhones tshiab yog qhov tsis sib xws. Peb puas tuaj yeem rhuav lwm cov ntaub ntawv xyoo no? Tsuas yog lub sijhawm yuav qhia.

Raws li kev tshaj tawm mus txog, taug qab peb cov xaj yuav yog qhov tseem ceeb. Thaum cov kev txiav txim pib txav mus rau theem "Kev Npaj rau Kev Xa Khoom", peb tuaj yeem cia siab tias yuav pom kev txav mus rau lub asthiv. Qhov no yog thaum peb tuaj yeem pib taug qab peb cov pob khoom siv tus lej taug qab tau muab. UPS yog ib qho ntawm cov xa khoom xa tuaj rau Apple, thiab lawv lub vev xaib tso cai rau peb taug qab peb cov khoom xa tuaj ntawm iPhone. Nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj peb daim ntawv them nqi nrog tus lej xov tooj, uas tuaj yeem pom ntawm Apple lub vev xaib.

Ib qho ntawm cov kev xav pom tshaj plaws thaum lub sijhawm xa khoom yog "Ntshuam Scan" hauv Louisville, Kentucky. Qhov kev tshuaj ntsuam no qhia tias cov khoom xa tuaj tau tshem tawm cov txheej txheem ntshuam hauv lub tebchaws tau txais thiab lav tias lub iPhone yuav tuaj txog hnub tom ntej. Nws yog lub sijhawm kawg ua ntej peb thaum kawg tau txais peb txhais tes ntawm iPhones tshiab.

Yog li, npaj txhij rau lub iPhone 15 tso tawm! Xyuas kom tseeb tias koj daim ntawv hla tebchaws dhau los, taug qab koj qhov kev txiav txim, thiab npaj tos txais qhov tshiab tshaj plaws ntxiv rau Apple tsev neeg.

Qhov chaw:

- [Apple] (www.apple.com)

- [UPS Tracking] (www.ups.com)

- [MacRumors] (www.macrumors.com)