Lub Parker Solar Probe txuas ntxiv mus nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub hnub

Lub Parker Solar Probe tsis ntev los no tau ua tiav nws qhov 17th ze ze rau lub hnub, tuaj hauv 7.26 lab mais ntawm lub hnub photophere. Thaum lub sij hawm nws 13th mus kom ze, nws tau dhau los ua thawj lub dav hlau mus hla lub coronal loj ejection (CME), ib qho kev tshwm sim muaj zog uas cuam tshuam loj loj ntawm cov ntshav los ntawm qhov chaw. Kev sojntsuam lub luag haujlwm, uas tau npaj yuav txuas ntxiv mus txog xyoo 2025, lub hom phiaj txhawm rau tshem tawm qhov tsis meej ntawm Lub Hnub thiab muab kev nkag siab tseem ceeb rau lub hnub ci tshwm sim.

Lub Parker Solar Probe, feem ntau hu ua "lub cav me me uas tsuas yog mus thiab mus," ua rau nws ze ze rau lub Cuaj Hlis 27th, skimming tsuas yog 7.26 lab kilometers saum lub hnub txheej txheej, hu ua photosphere. Qhov kev ua tau zoo no ua raws li nws qhov tseem ceeb dhau los ntawm kev ya mus los ntawm kev tshem tawm coronal loj thaum nws mus txog 13 rau lub Cuaj Hlis 5, 2022.

Qhov kev vam meej ntawm lub hom phiaj yog los ntawm lub dav hlau qhov kev tiv thaiv thiab nws lub peev xwm los tiv thaiv cov xwm txheej hnyav. Txawm hais tias muaj qhov kub thiab txias txog li 1400 degrees Celsius, qhov kev sojntsuam cov cuab yeej tseem ceeb yog tiv thaiv los ntawm kev tiv thaiv, tso cai rau lawv ua haujlwm nyob rau hauv ib qho chaw ze-kub-kub ib puag ncig.

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Parker Solar Probe yog los kawm txog lub hnub ci corona, qhov siab tshaj plaws ntawm lub hnub ci cua. Cov kws tshawb fawb tsom kom nkag siab txog dab tsi heats lub corona thiab taug qab qhov ntws ntawm lub zog hauv nws. Tsis tas li ntawd, lawv nrhiav kev tshawb xyuas qhov nrawm ntawm lub hnub ci cua thaum nws tawm ntawm Lub Hnub, nrog rau cov qauv ntawm Lub Hnub thiab nws cov magnetic teb.

Coronal loj ejections yog qhov tshwj xeeb tshaj yog txaus siab rau hnub ci physicists. Cov xwm txheej muaj zog no tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj rau lub ntiaj teb, los ntawm kev cuam tshuam cov kev sib txuas lus mus rau kev ua kom muaj hluav taws xob tawg. Los ntawm kev kawm cov hnub ci cua daj cua dub, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab zoo dua ntawm lub zog tsav lawv thiab txhim kho kev muaj peev xwm kwv yees.

Qhov tseem ceeb tsis ntev los no ua tiav los ntawm Parker Solar Solar Probe, dhau los ntawm CME ntawm nws qhov ze tshaj plaws rau lub Hnub, muab cov ntaub ntawv tseem ceeb txog kev ceev thiab qhov ceev ntawm kev poob siab. Txawm hais tias qhov tshwj xeeb CME no tsis ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb, nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm cov xwm txheej no thiab lawv qhov tshwm sim.

Qhov project Parker Solar Probe yog tswj hwm thiab ua haujlwm los ntawm Johns Hopkins Applied Physics Laboratory hauv Laurel, Maryland. Lub dav hlau, tsim nyob rau hauv NASA lub sijhawm thiab nyiaj txiag, tseem tab tom taug kev rau kev tshawb pom tshiab txog peb lub hnub qub ze tshaj plaws, Lub Hnub.

