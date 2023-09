Newly Discovered Ancient Wood Structures Reveal Early Humans 'Ingenuity

Archaeologists tau ua ib qho kev tshawb pom nyob rau ntawm ntug dej ntawm Kalambo River hauv Zambia. Lawv tau khawb ob lub log ntawm tsob ntoo loj-txiv hmab txiv ntoo ntoo uas tau txawj zoo li tus thiab koom ua ke yuav luag 500,000 xyoo dhau los. Cov khoom siv ntoo no sawv cev rau cov piv txwv qub tshaj plaws ntawm tib neeg thaum ntxov, predating peb tus kheej hom, tsim cov ntoo. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau txoj kev ntseeg thoob plaws uas tib neeg thaum ntxov ntawm lub sijhawm ntawd tsuas yog taug kev hauv toj roob hauv pes raws li cov neeg yos hav zoov thiab cov neeg sau.

Cov cav hloov kho, uas tau ua haujlwm los ntawm kev siv cov cuab yeej pob zeb, zoo li tau ua lub hauv paus rau cov qauv. Qhov no qhia tau hais tias cov tib neeg thaum ntxov yuav tau siv nws ua txoj kev taug kev los yog lub platform los taug kev ntub dej ib puag ncig. Archaeologist Larry Barham ntawm University of Liverpool, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb luam tawm hauv phau ntawv journal Nature, hais tias lub platform tuaj yeem ua haujlwm rau ntau lub hom phiaj xws li khaws cia, lub hauv paus rau lub tsev pheeb suab, thiab lwm yam.

Qhov kev tshawb pom no muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv kev muaj peev xwm thev naus laus zis thiab kev coj cwj pwm ntawm peb cov poj koob yawm txwv thaum ntxov. Txog rau tam sim no, kev khaws cia ntawm cov ntoo ntawm cov chaw qub txeeg qub teg los ntawm lub sijhawm no tau tsis tshua muaj, ua rau nws nyuaj rau kev nkag siab tias tib neeg thaum ntxov siv cov khoom no li cas. Kalambo Falls qhov chaw muaj lub sijhawm tshwj xeeb kom tau txais kev nkag siab ntau dua ntawm lub neej ntawm cov neeg no.

Geographer thiab co-sau ntawm txoj kev tshawb no, Geoff Duller ntawm Aberystwyth University hauv Wales, piav qhia txog qhov tseem ceeb ntawm cov ntoo ua khoom siv. Nws tuaj yeem ua rau ntau hom, ua rau nws ruaj khov thiab muaj zog. Qhov no qhia tau hais tias cov tib neeg thaum ntxov muaj kev txawj ntse tshaj qhov uas yav tas los ntseeg raws li cov pov thawj ntawm cov cuab yeej pob zeb.

Txawm hais tias tsis muaj tib neeg seem nyob hauv qhov chaw, Barham qhia tias cov khoom qub tau tsim los ntawm Homo heidelbergensis, ib hom uas muaj nyob nruab nrab ntawm 700,000 txog 200,000 xyoo dhau los. Homo heidelbergensis muaj cov yam ntxwv ntawm lub cev, nrog rau lub ntsej muag zoo nkauj thiab lub hlwb loj dua.

Qhov kev tshawb pom qhia txog qhov kev txawj ntse thiab muaj peev xwm ntawm tib neeg thaum ntxov los hloov kho thiab hloov lawv ib puag ncig. Qhov kev pom ntawm Kalambo Falls qhia tau hais tias cov hominins thaum ub muaj peev xwm tsim tau ib puag ncig, qhia txog kev txawj ntse uas tsis yog yav tas los ntaus nqi rau lawv raws li cov cuab yeej pob zeb ib leeg.

Txoj kev tshawb no nthuav tawm lub teeb tshiab ntawm kev ua tiav thev naus laus zis thiab kev coj noj coj ua nyuaj ntawm peb cov poj koob yawm txwv thaum ntxov. Kev khaws cia thiab nrhiav pom ntawm cov ntoo qub no ntxiv ib tshooj tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab txog tib neeg keeb kwm.

