Tom ntej no Solar Eclipse hauv Colorado: Txhua Yam Koj Yuav Tsum Paub

Raws li hnub tim ntawm hnub ci dab noj hnub yuav los ze, cov tsev so, suav nrog Herrera's, tab tom muaj kev nce siab hauv kev sau npe. Kev tshwm sim thaum Lub Kaum Hli 14, qhov kev pom no yuav yog thawj zaug pom pom los ntawm Tebchaws Meskas txij li xyoo 2017 tag nrho cov dab noj hnub. Txoj kev ntawm annularity yuav tsum hla thaj av ib ncig ntawm 10:30 sawv ntxov hnub Saturday, nyiam cov neeg coob coob ntawm cov neeg tuaj saib.

Yog li, dab tsi raws nraim yog hnub ci hnub ci? Nws tshwm sim thaum lub hli hla nruab nrab ntawm lub ntiaj teb thiab lub hnub thaum nws nyob deb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb. Lub sijhawm kawg hauv Tebchaws Meskas tau pom qhov tshwm sim no yog xyoo 2012. Vim nws nyob deb, lub hli zoo li tsaus nti uas me dua lub hnub, tsim kom muaj lub ntsej muag mesmerizing "lub nplhaib ntawm hluav taws" rau saum ntuj, uas kav ntev li 4 feeb. .

Cov zej zog sab qab teb sab hnub poob ntawm Durango, suav nrog Cortez, Dolores, thiab Dove Creek, yuav muaj txoj cai los ntsib qhov kev tshaj tawm hauv nws lub yeeb koob tag nrho. Cov chaw no yuav txaus siab rau qhov pom qhov twg lub hli zoo li nyob ntawm qhov chaw nruab nrab ntawm lub hnub.

Txhawm rau txhim kho qhov kev paub dhau los, ntau yam kev pom tau raug teeb tsa hauv cheeb tsam, suav nrog Mesa Verde National Park. National Park Service (NPS) thiab NASA tab tom sib koom tes los muab kev kawm seminars thiab xaiv chaw nres tsheb rau cov qhua. Lub tiaj ua si yuav tuav saib cov xwm txheej ntawm Chapin Mesa Tsev khaws puav pheej, Far View Parking Lot, thiab Morefield Campground Amphitheatre. Cov chaw pw hav zoov muaj, tab sis kev tshwj tseg tau qhia vim tias lawv yuav muag tawm. Cov neeg tuaj saib yuav tau muab cov iav dab noj hnub thaum cov khoom siv kawg, ua kom pom kev nyab xeeb ntawm qhov kev tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej no.

Qhov tshwj xeeb tshaj yog, Lub Plaub Hlis Monument, qhov chaw ciam teb ntawm Colorado, Arizona, New Mexico, thiab Utah ntsib, yuav raug kaw txij li 8 teev sawv ntxov txog 1 teev tsaus ntuj hnub ntawm cov dab noj hnub. Qhov kev kaw no yog kev saib xyuas kom hwm cov kev ntseeg dawb ceev ntawm Navajo Nation, uas tswj hwm lub xaib. Cov neeg Navajo xav txog dab noj hnub yog cov xwm txheej dawb ceev thiab tsis txhob ua haujlwm lossis tawm hauv lawv lub tsev thaum muaj xwm txheej.

Rau cov neeg nyob hauv lwm qhov chaw ntawm Colorado, txawm hais tias lawv yuav tsis ntsib cov dab noj hnub tag nrho, lawv tseem tuaj yeem pom ib nrab hnub poob thaum sawv ntxov ntawm Lub Kaum Hli 14.

Yog tias koj nco xyoo no dab noj hnub, tsis txhob txhawj. Tom ntej no tag nrho hnub ci dab noj hnub nyob rau hauv Colorado yog teem rau 2048. Txawm li cas los xij, yog tias koj xav pom tag nrho cov dab noj hnub sai dua, koj tuaj yeem mus sab hnub tuaj saib ib qho rau lub Plaub Hlis 8, 2024. Cov dab noj hnub no yuav dhau los ntawm Mexico, Texas, thiab ntau yam. cov nroog nyob rau sab qaum teb sab hnub tuaj ntawm Tebchaws Meskas, suav nrog Austin, Dallas, thiab Indianapolis.

Yog li kos koj daim ntawv qhia hnub thiab npaj ua tim khawv txog qhov txaus ntshai ntawm kev zoo nkauj ntawm hnub ci dab noj hnub hauv Colorado. Nco ntsoov nqa koj cov iav dab noj hnub los xyuas kom pom kev nyab xeeb, thiab npaj rau kev muaj peev xwm khiav tsheb, vim tias qhov xwm txheej tsis tshua muaj cia siab tias yuav rub cov neeg coob coob.

