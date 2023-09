Tshawb nrhiav Evolution ntawm Txiv lws suav: Los ntawm Tsiaj qus mus rau Zoo

Biologists ntawm University of Massachusetts Amherst tau tshawb fawb txog keeb kwm evolutionary ntawm txiv lws suav, nthuav tawm cov xwm txheej uas coj mus rau kev txhim kho lawv cov yam ntxwv sib txawv. Cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv Nroj Tsuag, Tib neeg, Ntiaj Teb thiab American Journal of Botany, tso lub teeb pom kev ntawm cov txiv hmab txiv ntoo hloov zuj zus nyob rau hauv cov qus thiab muab kev nkag siab uas tuaj yeem pab txhawb kev txhim kho qoob loo yav tom ntej.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau cov txheeb ze ntawm cov txiv lws suav niaj hnub, ntau hom tsiaj qus pom nyob rau sab hnub poob ntawm South America. Cov tsiaj qus no txawv heev ntawm cov txiv lws suav uas peb paub niaj hnub no. Lawv me me, ntsuab thaum siav, thiab muaj ntau yam tsis kaj siab saj thiab tsw.

Txhawm rau nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov txiv lws suav no mus rau cov txiv hmab txiv ntoo qab thiab pom kev zoo siab peb nyiam, cov kws tshawb fawb tau kawm txog kev hloov pauv hloov pauv, uas yog cov xwm txheej tshwm sim ua ke hauv cov txiv hmab txiv ntoo. Cov kws tshawb fawb yav dhau los tsis tau cog txhua hom txiv lws suav qus ua ke txhawm rau txhawm rau sau cov pov thawj ntawm cov mob no.

Pab pawg tau sau cov noob los ntawm 13 hom txiv lws suav qus thiab ntau yam sib txawv hauv txhua hom. Lawv loj hlob cov nroj tsuag no thiab tshuaj xyuas lawv cov txiv hmab txiv ntoo rau cov yam ntxwv xws li xim, duab, suab thaj thiab cov kua qaub, thiab kev tshuaj xyuas DNA. Lub volatile organic tebchaw lub luag hauj lwm rau txiv lws suav ' aroma kuj tau ntsuas thiab cais.

Cov txiaj ntsig tau qhia tias cov yam ntxwv xws li tsis hnov ​​tsw, tsw, thiab xim yog syndromatic thiab muaj kev sib tw ntawm sab nrauv ntawm cov txiv lws suav thiab nws saj. Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo ntawm cov txiv lws suav qus txawv ntawm ib leeg thiab los ntawm ntau hom qoob loo.

Txoj kev tshawb no kuj tau txais txiaj ntsig los ntawm kev sib sau ua ke ntawm Charles Rick, uas tau sau cov noob los ntawm cov txiv lws suav qus thaum nws mus ncig hauv South America. Cov kws tshawb fawb tau cog cov noob no nrog rau lawv tus kheej thiab muab piv rau qhov zoo ntawm ntau hom.

Qhov kev tshawb fawb no tsis yog tsuas yog teeb pom kev hloov pauv keeb kwm ntawm txiv lws suav tab sis kuj muaj feem cuam tshuam rau kev yug me nyuam ntau yam khoom noj khoom haus thiab txaus siab ntau yam txiv hmab txiv ntoo. Los ntawm kev nkag siab txog cov yam ntxwv uas ua rau muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov txiv lws suav, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua haujlwm ntawm kev txhim kho ntau yam rau kev noj.