Cov kws tshawb fawb tshawb pom qhov muaj peev xwm ua tau zoo rau Neurons hauv cov tsiaj yooj yim tshaj plaws

Cov kws tshawb fawb tau pom cov pov thawj ntawm cov hlwb zoo li neuron hauv placozoans, yog ib hom tsiaj yooj yim tshaj plaws. Placozoans tau muaj nyob hauv hiav txwv rau ntau pua lab xyoo, thiab nws muaj peev xwm ua tau tias lawv tau ua daim ntawv qhia txog lub paj hlwb pom nyob hauv ntau cov tsiaj txhu, suav nrog tib neeg. Cov kev tshawb pom no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Cell.

Placozoans zoo li amoebas nyob rau hauv lub tshuab tsom iav tab sis tiag tiag yog tsiaj. Lawv muaj feem xyuam nrog cnidarians (uas suav nrog hiav txwv anemones thiab corals) thiab bilaterians (vertebrates) hauv tsob ntoo ntawm lub neej. Thaum lwm cov tsiaj txhu muaj lub paj hlwb tswj hwm los ntawm neurons, placozoans tau ntseeg tias txawv thiab tsis muaj cov neurons.

Hloov chaw ntawm cov neurons, placozoans siv cov hlwb peptidergic los tswj qee tus cwj pwm. Cov hlwb no tso tawm cov saw luv luv ntawm cov amino acids uas ua kom cov hlwb nyob ib puag ncig, zoo ib yam li cov haujlwm ntawm cov neurons hauv cov kab mob nyuaj. Qhov zoo sib xws no coj cov kws tshawb fawb los tshawb xyuas ntxiv, theorizing tias cov hlwb no tuaj yeem sawv cev rau lub paj hlwb ntawm cov tsiaj qub qub.

Pab neeg tshawb fawb tau kawm txog cov noob qhia hauv placozoans thiab tshawb pom 14 hom peptidergic hlwb uas tseem ceeb rau kev tsim cov neurons hauv lwm cov tsiaj. Txawm li cas los xij, lawv pom tias peptidergic hlwb hauv placozoans tsis muaj hluav taws xob ua haujlwm thiab muaj peev xwm tau txais cov lus, qhia tias lawv tsis muaj tseeb neurons.

Los ntawm daim phiaj xwm kev sib cuam tshuam ntawm cov hlwb peptidergic thiab lwm cov hlwb hauv placozoans, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov teeb meem nyuaj thiab cov khub ntawm neuropeptides thiab receptors. Qhov no txhawb cov tshuaj lom neeg lub hlwb kev xav, uas qhia tau hais tias cov paj hlwb thaum ntxov hloov zuj zus raws li cov tes hauj lwm ntawm cov hlwb txuas los ntawm cov teeb liab tshuaj es tsis yog hluav taws xob teeb liab.

Muab piv cov hlwb peptidergic rau cov neurons hauv lwm cov tsiaj, cov kws tshawb fawb tau pom qhov sib xws loj hauv txoj kev siv cov noob, qhia tias lub paj hlwb thaum ntxov tau zoo ib yam li cov pom hauv placozoans ua ntej hloov mus rau hauv cov hlwb uas xa hluav taws xob teeb liab.

Thaum placozoans tej zaum yuav yooj yim piv rau tib neeg, lawv txoj kev nyuaj siab dua li qhov xav tau. Kev tshawb fawb ntxiv ntawm placozoans thiab lwm yam tsiaj txhu yuav muab kev nkag siab zoo dua ntawm kev hloov pauv ntawm lub paj hlwb thiab ua rau pom kev ua haujlwm ntawm neurons hauv peb lub hlwb.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

- Duab qhov chaw: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Regulation