Cov ntsiab lus: X-Ray Imaging thiab Spectroscopy Lub Hom Phiaj (XRISM) satellite, kev sib koom tes ntawm Nyiv Aerospace Exploration Agency (JAXA) thiab NASA nrog kev koom tes los ntawm European Space Agency, tau pib rau lub Cuaj Hlis 6th. XRISM lub luag haujlwm yog txhawm rau kuaj X-ray wavelengths nrog qhov tsis tau pom dua ua ntej thiab muab cov kws tshawb fawb nrog kev nyeem ntawv tshiab ntawm qhov chaw kub thiab muaj zog hauv lub ntiaj teb. Tsis zoo li X-ray telescopes uas twb muaj lawm, XRISM tuaj yeem paub qhov txawv xim ntawm X-ray lub teeb, qhib cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig. Nws cov cuab yeej kuaj pom X-rays los ntawm kev hloov pauv me me, ua kom nws txheeb xyuas cov tshuaj muaj nyob hauv cov khoom thiab nyeem cov roj motions 'velocities. Lub satellite lub hom phiaj los muab kev pom tshiab ntawm lub ntiaj teb kub thiab muaj zog, soj ntsuam cov hnub qub tawg, kev sib cuam tshuam ntawm lub qhov dub, thiab cov galaxy pawg sib koom ua ke hauv qhov tsis tau pom dua. Cov kws tshawb fawb hauv University of Chicago yuav tshuaj xyuas XRISM thawj qhov kev soj ntsuam ntawm cov pawg galaxy loj thiab cov pab pawg, vam tias yuav nkag siab txog kev sib cuam tshuam ntawm cov qhov dub loj heev thiab lawv cov tswv tsev galaxies. XRISM kuj tseem yuav ntsuas ntau cov tshuaj lom neeg thiab nthuav tawm cov tshuaj pleev ib ce tam sim no ntawm lub ntiaj teb. Launching satellite rau X-ray kev soj ntsuam los ntawm qhov chaw nthuav tawm qhov kev sib tw tseem ceeb vim lub ntiaj teb huab cua thaiv X-rays. Qhov no yog qhov kev sim thib plaub rau kev tso tawm thiab ua haujlwm zoo ib yam ntawm satellite zoo, thiab cov kws tshawb fawb tau pom zoo txog XRISM lub peev xwm.

Qhov chaw:

- University of Chicago. "XRISM satellite launches los kawm lub ntiaj teb nyob rau hauv txawv xim ntawm X-rays." Phys.org. Tau txais 11 Cuaj hlis 2023