Txoj Kev Tshawb Fawb Tshiab Pom Cov Tshuaj tua kab mob phem hauv Bee pollen hauv Ireland

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm Trinity College Dublin thiab Dublin City University tau pom qhov cuam tshuam ntawm cov tshuaj tua kab rau ntau hom muv hauv tebchaws Ireland. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov paj paj ntoo los ntawm 12 qhov chaw sib txawv hauv lub tebchaws thiab tshuaj xyuas cov qib ntawm cov tshuaj tua kab. Lawv kuj tau sau paj ntoos los ntawm honeybees thiab bumblebees ntawm qhov chaw no.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias bumblebee paj ntoos muaj ntau tshaj plaws ntawm cov tebchaw thiab tshuaj tua kab mob piv rau lwm hom paj ntoos. Tshwj xeeb yog hais txog qhov muaj cov tshuaj tua kab neonicotinoid hauv cov paj ntoos paj ntoos. Neonicotinoids paub tias muaj kev phom sij rau muv thiab lwm yam tsiaj.

Dab tsi yog qhov teeb meem ntau dua yog tias muaj ntau yam tshuaj tua kab uas tsis ntev los no tau siv rau hauv cov teb uas cov paj ntoos tau sau. Qhov no qhia tau hais tias cov tshuaj no tseem nyob hauv ib puag ncig ntev los yog cov khoom seem los ntawm cov nroj tsuag hauv lwm qhov chaw hauv thaj tsam foraging ntawm muv.

Elena Zioga, thawj tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb fawb thiab PhD tus neeg sib tw ntawm Trinity's School of Natural Sciences, qhia nws kev txhawj xeeb txog qhov kev tshawb pom. Nws tau hais tias qee yam ntawm cov tshuaj tua kab mob no tsis tau siv rau hauv cov qauv ua piv txwv rau tsawg kawg peb xyoos, qhia tias cov tshuaj muaj nyob hauv cov npoo teb lossis cov muv khaws cov paj ntoo uas muaj kab mob los ntawm dhau ntawm cov qauv coj mus kuaj.

Lwm qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog qhov sib txawv ntawm cov muv sib txawv ntawm cov tshuaj tua kab sib txawv. Honeybee pollen tau pom tias feem ntau muaj kab mob fungicides, thaum bumblebee pollen feem ntau tainted nrog neonicotinoid insecticides.

Zioga tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab ntau hom muv thaum ntsuas tshuaj tua kab. Nws tau hais tias kev siv honeybees yog ib qho kev siv rau kev nkag siab txog tshuaj tua kab tsis muaj daim duab tiav. Ob leeg honeybees thiab bumblebees ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev pabcuam pollination thiab txhawb kev noj qab haus huv ecosystem.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov pom ntawm cov tshuaj tua kab mob hauv muv pollen hauv Ireland. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntev ntawm cov tshuaj tua kab no nyob rau hauv cov neeg muv thiab dav biodiversity.

Qhov chaw:

- Trinity College Dublin

- Dublin City University