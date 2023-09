Cov Ntoo Ntoo Loj Tshaj Lij Hnub Rov Qab Ib Nrab Ib lab Xyoo Pom nyob hauv Zambia

By

Archaeologists tau ua ib qho kev tshawb pom nyob rau ntawm qhov chaw prehistorical ntawm Kalambo Falls hauv Zambia. Lawv tau unearthed cov ntoo qub tshaj plaws puas tau pom, yos rov qab ze li ib nrab lab xyoo. Cov qauv khaws cia zoo ua rau pom kev muaj peev xwm ua tau zoo ntawm peb cov poj koob yawm txwv thaum ub. Qhov kev tshawb pom qhia tias lawv tau thev naus laus zis ntau dua li yav dhau los ntseeg.

Cov qauv ntoo tau pom ntawm Kalambo Falls, nyob ze ciam teb nrog Tanzania. Nws kwv yees tias muaj tsawg kawg yog 476,000 xyoo, predating lub evolution ntawm Homo sapiens. Cov ntoo pov thawj txiav cov cim qhia tias cov cuab yeej pob zeb tau siv los koom nrog ob lub cav loj ua ke. Cov qauv ntseeg tau ua lub platform, taug kev, lossis tsa tsev, tsim kom peb cov poj koob yawm txwv nyob saum dej.

Ntxiv nrog rau cov qauv ntoo, ib qho kev sau ntawm cov cuab yeej ntoo nrog rau ib tug wedge thiab ib tug digging stick kuj pom nyob rau ntawm qhov chaw. Thaum nws twb paub lawm tias tib neeg thaum ntxov siv ntoo thaum lub sijhawm no, nws feem ntau yog siv rau kev txwv xws li hluav taws-pib lossis tua tsiaj.

Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Larry Barham los ntawm University of Liverpool, tau hais tias qhov kev tshawb pom ntawm tus qauv yog "kev tshawb pom" ua thaum lub sijhawm khawb hauv xyoo 2019. Cov ntaub ntawv dhau los rau cov qauv ntoo qub tshaj plaws hnub tim rov qab kwv yees li 9,000 xyoo, ua qhov kev tshawb pom no. laus heev.

Kev khaws cov ntoo thaum ub yog ib qho nyuaj vim nws nyiam rot thiab tawm qhov tsawg kawg nkaus rau cov ntaub ntawv keeb kwm. Txawm li cas los xij, cov dej siab ntawm Kalambo Falls ntseeg tau tias tau pab txhawb rau qhov tshwj xeeb khaws cia ntawm cov qauv ntau pua xyoo.

Cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab lub hnub nyoog ntawm cov qauv ntoo siv txoj kev sib tham tshiab hu ua luminescence dating. Los ntawm kev ntsuas lub sijhawm dhau los cov zaub mov tau raug tshav ntuj, lawv pom tias cov qauv muaj tsawg kawg yog 476,000 xyoo.

Qhov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau kev muaj peev xwm thiab kev ua haujlwm thev naus laus zis ntawm peb cov poj koob yawm txwv thaum ub. Nws kuj tseem qhia tau tias tib neeg thaum ntxov muaj kev xav thiab kev txawj ntse tsim nyog los tsim cov qauv ntoo ntev ua ntej Homo sapiens tshwm sim.

Qhov chaw:

– Nature Journal