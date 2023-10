Lub suab zais ntawm Pando: nthuav tawm qhov tsis paub ntawm tsob ntoo loj tshaj plaws hauv ntiaj teb

By

Pando, tseem hu ua "tus ntoo loj tshaj plaws hauv ntiaj teb," tau ua rau cov kws tshawb fawb xav tsis thoob thiab cov kws ua yeeb yam zoo nkauj nrog nws qhov kev ntxim nyiam. Spanning 40 hectares thiab muaj 47,000 stems tag nrho cov sib koom tib DNA, Pando yog ib tug colossal quaking aspen uas tau nyob ntsiag to vam meej nyob rau hauv lub ntiaj teb rau kwv yees li 12,000 xyoo. Cov ntaub ntawv kaw tseg tsis ntev los no ua los ntawm tus kws kos duab suab Jeff Rice tau nthuav tawm lub suab zais ntawm qhov xav tsis thoob thaum ub.

Los ntawm kev txhim kho lub hydrophone nyob rau hauv lub hollow ntawm lub hauv paus ntawm ib tug ntawm Pando cov ceg, Rice enabled lub ntiaj teb no mloog cov vibrations coursing los ntawm nws cov hauv paus hniav. Pib ua ib txoj haujlwm kos duab, qhov kev sim siab no tau hloov mus rau hauv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb, muab lub peev xwm loj heev kom nkag siab txog Pando lub hydraulic system yam tsis muaj kev puas tsuaj.

Cov ntaub ntawv kaw tau ntes cov suab paj nruag mesmerizing ntawm kev vibrations uas reverberate los ntawm tsob ntoo ceg thiab nkag mus rau lub ntiaj teb. Thaum thunderstorms, cov suab no yog amplified, tsim ib tug eerie rumbling tsawg. Qhov kev tshawb pom no ua rau pom kev sib cuam tshuam ntawm Pando lub hauv paus loj heev, nthuav tawm cov kev paub tsis meej ntawm no enigmatic ntuj xav.

Tsis tsuas yog ua cov ntaub ntawv sau cia muaj txiaj ntsig zoo nkauj, tab sis lawv tseem tuav qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb. Lawv muab kev nkag siab txog kev noj qab haus huv ntawm Pando ib puag ncig, lub xeev ntawm biodiversity hauv zos, thiab ua raws li lub hauv paus rau ntsuas kev hloov pauv ib puag ncig lub sijhawm.

Txawm li cas los xij, lub neej yav tom ntej ntawm Pando tseem tsis paub meej. Tsob ntoo tam sim no nyob rau hauv ib qho kev poob qis, thiab tib neeg kev ua ub no xws li thaj chaw tshem tawm thiab tshem tawm cov tsiaj txhu uas pab tswj cov tsiaj txhu ua rau muaj kev hem thawj rau lub sijhawm qub no thiab tag nrho cov ecosystem uas nws txhawb nqa.

Raws li cov kws tshawb fawb thiab cov kws ua yeeb yam txuas ntxiv tshawb nrhiav qhov zais ntawm Pando los ntawm lub suab, nws yog qhov tseem ceeb los tiv thaiv thiab khaws cia qhov kev xav tsis zoo no thaum nws tseem vam meej. Tsuas yog los ntawm kev nkag siab thiab kev txuag peb tuaj yeem ua kom ntseeg tau tias lub suab zais ntawm Pando tsis nyob ntsiag to mus ib txhis.

Cov Ntsiab Lus:

- Pando: Lub ntiaj teb loj tshaj plaws paub ib yam kab mob, muaj xws li hav zoov ntawm quaking aspen ntoo txuas los ntawm ib qho hauv paus system.

- Hydrophone: Lub microphone tsim los siv hauv qab dej los yog sib cuag nrog dej kom ntes cov suab vibrations.

- Populus tremuloides: Lub npe scientific rau quaking aspen, hom ntoo aspen pom nyob rau hauv North America.

