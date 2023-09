Cov kws tshawb fawb Suav tau ua tiav kev loj hlob ntawm tib neeg lub raum hauv npua embryos

By

Cov kws tshawb fawb Suav tau ua tiav qhov kev ua tiav tseem ceeb los ntawm kev ua tiav lub raum uas muaj tib neeg cov hlwb hauv npua embryos, uas tuaj yeem pab daws qhov tsis txaus ntawm cov kabmob rau kev hloov pauv. Cov kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Cell Stem Cell, cim thawj qhov kev sim ua tiav kom loj hlob tib neeg lub cev hauv npua. Lub raum tau raug xaiv los ua qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no vim lawv txoj kev loj hlob thaum ntxov thiab lawv nquag siv hauv tib neeg kev hloov pauv.

Yav dhau los kev sim loj hlob tib neeg lub cev hauv npua tau ua tsis tiav, tab sis txoj hauv kev tshiab no tuaj yeem hloov kho lub cev bioengineering. Pab neeg los ntawm Guangzhou Institutes of Biomedicine thiab Health tau siv CRISPR noob kho kom tshem tawm ob lub noob tsim nyog rau lub raum tsim hauv npua embryos. Tom qab ntawd lawv tau qhia tib neeg pluripotent qia hlwb, muaj peev xwm tsim mus rau txhua hom cell, rau hauv embryos. Cov tib neeg cov hlwb no ib txwm ua tiav qhov tsim "niche" hauv npua embryos.

Tom qab loj hlob embryos nrog tib neeg thiab npua hlwb hauv cov hlab ntsha, lawv tau raug xa mus rau cov niam txiv. Tsib embryos tau pom tias muaj lub raum ua haujlwm ib txwm muaj, nrog 50 txog 60 feem pua ​​​​ntawm tib neeg cov hlwb. Qhov kev tawg no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev coj ncaj ncees, vim qee cov tib neeg lub hlwb kuj tau kuaj pom hauv npua lub hlwb.

Txawm hais tias qhov kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, tseem muaj cov kev sib tw kom kov yeej ua ntej cov thev naus laus zis no tuaj yeem siv rau hauv tib neeg kev hloov pauv. Qhov kev faib ua feem ntawm tib neeg cov hlwb hauv ob lub raum tseem tsis tau txaus, thiab qhov muaj ntawm tib neeg cov hlwb hauv npua hlwb ua rau muaj kev txhawj xeeb. Lub hom phiaj mus sij hawm ntev yog txhawm rau txhim kho cov thev naus laus zis rau kev hloov pauv hauv nruab nrog cev, tab sis xav tau kev tshawb fawb ntxiv.

Qhov kev ua txhaum ntawm kev loj hlob ntawm tib neeg lub raum hauv npua embryos tuaj yeem ua txoj hauv kev rau kev loj hlob ntawm lwm yam tib neeg lub cev hauv npua. Cov kws tshawb fawb vam tias yuav nthuav dav lawv cov kev tshawb fawb kom suav nrog cov kab mob xws li lub plawv thiab pancreas.

Source: Cell Stem Cell, Agence France-Presse