Cov Mechanics ntawm Cov Muscle Loj Hlob: Yuav Ua Li Cas Cev Ua Cov Muscle Fibers

Kev qoj ib ce tsis tu ncua paub tias yuav ntxiv dag zog rau peb cov leeg nqaij, tab sis cov txheej txheem tseeb tom qab cov txheej txheem no tau ua rau cov kws kho mob xav tau. MIT engineers tam sim no tau tsim ib qho tshwj xeeb workout lev rau cov hlwb uas tso cai rau cov kws tshawb fawb los kawm txog kev tawm dag zog lub cev muaj zog ntawm qib microscopic. Lub lev, ua los ntawm hydrogel embedded nrog magnetic microparticles, mimics lub zog cov nqaij ntshiv thaum lub sij hawm kev tawm dag zog thaum qhib los ntawm ib tug sab nraud hlau nplaum. Cov leeg nqaij loj hlob ntawm daim lev tau "tshem tawm" los ntawm kev vibrations induced los ntawm cov hlau nplaum lub zog.

Cov txiaj ntsig ua ntej los ntawm qhov kev sim qhia tau hais tias kev tawm dag zog ib txwm ua rau cov leeg nqaij fibers loj hlob nyob rau hauv ntau qhov kev coj ua, tso cai rau lawv sib cog lus hauv sync. Qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias kev siv tshuab ua kom muaj zog tuaj yeem coj cov leeg nqaij regrowth tom qab raug mob los yog muaj peev xwm ua rau cov teebmeem ntawm kev laus. Cov kws tshawb fawb npaj yuav siv cov cuab yeej los ua cov qauv ntawm cov leeg muaj zog, cov leeg ua haujlwm, uas tuaj yeem muaj cov ntawv thov hauv cov neeg hlau mos thiab kho cov ntaub so ntswg.

Pab pawg ntawm MIT vam tias lub platform tshiab no tuaj yeem muab kev nkag siab txog yuav ua li cas cov tshuab hluav taws xob cuam tshuam rau cov leeg ua haujlwm thiab pab tsim kho kev kho mob rau cov leeg nqaij thiab cov kab mob neurodegenerative. Los ntawm decoupling cov tshuaj thiab txhua yam ntsiab lus ntawm kev tawm dag zog, lawv muaj peev xwm tsom mus rau cov neeg kho tshuab rog uas tsav cov leeg nqaij.

Cov hlau nplaum-embedded lev tau ua pov thawj tias yog txoj hauv kev nyab xeeb thiab tsis muaj kev puas tsuaj los ua kom muaj zog ntawm cov leeg nqaij. Cells uas tsis tu ncua raug rau cov neeg kho tshuab txav tau ntev dua piv rau cov hlwb uas tsis tau tawm dag zog. Qhov no qhia tau hais tias kev tawm dag zog tuaj yeem txhim kho txoj kev loj hlob thiab kev sib raug zoo ntawm cov leeg nqaij. Kev nkag siab txog cov txheej txheem no tuaj yeem ua rau muaj kev nce qib hauv cov ntaub so ntswg rov ua dua tshiab thiab kev txhim kho ntawm kev hloov kho neeg hlau.

Cov Ntsiab Lus:

- Hydrogel: Cov khoom siv mos, Jell-O-zoo li siv nyob rau hauv txoj kev tshawb no ua cov lev workout rau hlwb.

- Mechanical force: Lub cev muaj zog siv rau cov leeg nqaij thaum lub sijhawm ua haujlwm.

- Tissue regeneration: Cov txheej txheem ntawm kev kho cov ntaub so ntswg raug mob los yog puas hauv lub cev.

