Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kab Mob: Kev ntsuas nrawm thiab raug nyob hauv ib teev

Antimicrobial resistance (AMR) yog qhov teebmeem kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb, ua rau 1.3 lab tus neeg tuag txhua xyoo. Txhawm rau tiv thaiv qhov teeb meem no, cov kws tshawb fawb ntawm Singapore University of Technology thiab Design (SUTD) tau tsim cov khoom siv microfluidic uas tuaj yeem ntsuas qhov cuam tshuam ntawm microbes rau tshuaj tua kab mob hauv ib teev.

Cov txheej txheem niaj hnub ntawm kev ntsuas AMR qeeb, siv sijhawm li 20 teev kom tau txais cov txiaj ntsig. Qhov kev ncua sij hawm no tuaj yeem ua rau tsis tsim nyog siv cov tshuaj tua kab mob, ntxiv dag zog rau kev txhim kho ntawm kev tiv thaiv. Lub microfluidic platform tshiab daws qhov teeb meem no los ntawm kev muab cov tshuaj tua kab mob tiv thaiv kab mob tiv thaiv kab mob (AST) sai thiab raug.

Cov cuab yeej ua haujlwm los ntawm kev ntsuas cov kab mob membrane permeability tom qab raug tshuaj tua kab mob. Qhov kev hloov pauv hauv permeability no tshwm sim sai li 30 feeb tom qab kis tau cov tshuaj tua kab mob, tshem tawm qhov xav tau ntawm cov kab mob mus ntev. Los ntawm kev tshem tawm cov kab lis kev cai kauj ruam, lub platform txo qis lub sijhawm tig mus rau cov txiaj ntsig los ntawm ib puag ncig 20 teev.

Tsis tsuas yog lub microfluidic platform muab cov txiaj ntsig tau sai, tab sis nws kuj tseem muaj kev tswj hwm cov kab mob kev daws teeb meem, txo tib neeg kev ua yuam kev thiab nce kev ntseeg siab ntawm AST cov txiaj ntsig.

FAQ

Antimicrobial resistance yog dab tsi?

Antimicrobial resistance (AMR) yog hais txog lub peev xwm ntawm cov kab mob, xws li cov kab mob thiab cov fungi, los tsim cov tshuaj tiv thaiv uas tsim los tua lawv. Qhov kev tiv thaiv no ua rau cov kab mob nyuaj rau kev kho thiab ua rau muaj kev pheej hmoo kis tus kab mob.

Vim li cas AMR thiaj li muaj teebmeem kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb?

AMR ua rau kwv yees li 1.3 lab tus neeg tuag thoob ntiaj teb txhua xyoo. Raws li cov kab mob microbes ua rau cov tshuaj tua kab mob uas twb muaj lawm, nws yuav nyuaj zuj zus los kho cov kab mob kom zoo. Qhov no ua rau muaj kev hem thawj loj rau pej xeem kev noj qab haus huv, vim tias cov kab mob sib kis tuaj yeem kho tsis tau.

Cov cuab yeej microfluidic ua haujlwm li cas?

Cov cuab yeej microfluidic ntsuas cov kab mob hauv daim nyias nyias permeability tom qab raug tshuaj tua kab mob. Los ntawm kev kuaj xyuas cov kev hloov pauv hauv permeability, nws tuaj yeem txiav txim siab seb tus kab mob puas tuaj yeem raug lossis tiv taus cov tshuaj tua kab mob tshwj xeeb. Cov cuab yeej muab cov txiaj ntsig tsis pub dhau ib teev, tshem tawm qhov xav tau ntawm kab mob kab mob mus ntev.

Dab tsi yog qhov zoo ntawm microfluidic platform?

Lub microfluidic platform muaj ntau qhov zoo. Nws muab cov txiaj ntsig sai, txo lub sijhawm hloov pauv los ntawm kwv yees li 20 teev piv rau cov txheej txheem kev coj noj coj ua. Lub platform kuj tseem ua kom muaj kev tswj hwm kev siv cov kab mob, txo tib neeg kev ua yuam kev thiab nce kev ntseeg tau.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tawg no?

Kev txhim kho ntawm lub microfluidic platform no yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev tawm tsam cov tshuaj tiv thaiv kab mob. Nrog rau txoj hauv kev nrawm thiab raug los ntsuas qhov ua tau zoo ntawm cov tshuaj tua kab mob tiv thaiv cov kab mob tshwj xeeb, cov kws kho mob tuaj yeem txiav txim siab txog kev kho mob zoo dua, txo qis kev siv tsis raug thiab siv tshuaj tua kab mob ntau dhau thiab txo qhov kev hem thawj ntawm AMR.

Qhov chaw:

Phau ntawv: Me me

Singapore University of Technology thiab Tsim