Lub teeb Northern Illuminating Ireland Hmo Ntuj Ntuj

Lub Teeb Sab Hnub Tuaj, yog ib qho chaw zoo nkauj tshaj plaws hauv ntiaj teb, tsis yog tsuas yog rau Iceland lossis Alaska xwb. Qhov tseeb, cov teeb pom kev zoo no tuaj yeem pom hauv ntau qhov chaw thoob plaws tebchaws Ireland. Thaum huab cua qee zaum tuaj yeem cuam tshuam qhov pom, hmo ntuj pom tseeb nrog lub hnub ci tsim nyog, Sab Qaum Teb Teeb tuaj yeem pom los ntawm sab qaum teb ntug dej hiav txwv, thaj chaw ntawm ntug dej hiav txwv Antrim, Co Mayo, Ashbourne hauv Co Meath, thiab txawm tias Dublin cheeb tsam thaum muaj zog qhia.

Rau cov neeg uas xav ua tim khawv txog qhov tshwm sim saum ntuj ceeb tsheej no, lub equinox yuav los txog rau lub Cuaj Hlis 23rd yuav muab txoj hauv kev zoo dua li niaj zaus. Qhov no yog vim cov xwm txheej hauv lub ntiaj teb magnetic teb thiab qaij ntawm lub ntiaj teb nyob rau lub sijhawm tshwj xeeb no. Kev hloov pauv hauv lub ntiaj teb cov hlau nplaum tuaj yeem cuam tshuam rau qhov pom ntawm Sab Qab Teb Teeb, thiab thaum lub sij hawm equinox, cov xwm txheej no ua kom zoo dua rau kev saib lub teeb pom kev zoo.

Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias tsis muaj ib qho kev lees paub ntawm kev ua tim khawv rau Northern Lights. Lawv yog ib qho xwm txheej tshwm sim nyob ntawm ntau yam, suav nrog hnub ci kev ua si thiab huab cua. Cloudy skies tuaj yeem cuam tshuam kev pom, yog li nws raug nquahu kom kuaj xyuas huab cua huab cua thiab xaiv qhov chaw nyob deb ntawm lub teeb muaj kuab paug rau qhov zoo tshaj plaws ntawm kev pom Northern Lights.

Sab qaum teb Teeb, kev tshawb fawb hu ua aurora borealis, yog ib qho kev ntxim nyiam ntawm cov yeeb yuj teeb nyob rau saum ntuj los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm hnub ci thiab lub ntiaj teb magnetic teb. Cov teeb no tuaj yeem tshwm ntsuab, thiab qee zaum liab, xiav, lossis ntshav, tsim kom muaj kev zoo siab rau cov neeg muaj hmoo txaus los ua tim khawv rau lawv.

Yog li, yog tias koj nyob hauv Ireland thiab tab tom nrhiav kev paub txog cov khawv koob ntawm Sab Hnub Tuaj Teeb, ua tib zoo saib rau hmo ntuj nyob ib ncig ntawm lub equinox thiab lub taub hau mus rau qhov chaw uas muaj teeb meem me me. Txawm tias tsis muaj kev lav phib xaub, qhov muaj peev xwm ua tim khawv txog qhov xwm txheej txaus ntshai no yog qhov tsim nyog rau kev siv zog.

Cov Ntsiab Lus:

- Sab qaum teb Teeb: Kuj tseem hu ua aurora borealis, Northern Lights yog lub teeb pom kev zoo uas tshwm sim hauv thaj tsam polar vim muaj kev cuam tshuam ntawm hnub ci thiab lub ntiaj teb magnetic teb.

- Equinox: Lub equinox yog ib lub sij hawm ntawm lub xyoo thaum lub hnub hla lub xilethi-aus txoj kab nruab nrab, uas ua rau sib npaug nruab hnub thiab hmo ntuj ntev rau ntau qhov chaw hauv ntiaj teb.

Source: Lisa Salmon, PA (Tsis muaj URL muab)