NASA txiav txim siab txiav nyiaj rov qab rau Hubble thiab Chandra Space Telescopes

NASA tab tom ntsib qhov kev txiav txim siab tsis zoo hauv nws txoj haujlwm astrophysics, uas tuaj yeem cuam tshuam rau ob qhov haujlwm tsom iav qhov chaw loj, raws li tsab ntawv ceeb toom tsis ntev los no. Lub Hubble Space Telescope thiab Chandra X-Ray Observatory, uas tau ua haujlwm tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb, tuaj yeem pom kev txo nyiaj txiag.

Thaum lub sij hawm nthuav qhia rau US National Academies of Sciences, Engineering, thiab Medicine's committee on astronomy and astrophysics, Mark Clampin, tus thawj coj ntawm NASA's astrophysics division, tau qhia tias kev txwv nyiaj txiag yuav xav tau "tsis hais txog" txo cov nyiaj pab rau cov koob yees duab no. Qhov no yog nyob rau hauv kev sib zog los faib cov peev txheej rau cov haujlwm tshiab ntawm NASA, raws li lub koom haum xav kom cov nyiaj tau los rau xyoo 2024 yuav nyob zoo ib yam li xyoo dhau los.

Lub koom haum astrophysics tau thov ze li ntawm $ 1.56 nphom rau xyoo tom ntej, tab sis Clampin tau lees paub tias kev tau txais tag nrho cov nyiaj yuav tsis zoo li. Nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm kev txiav nyiaj txiag ntau, lawv qhov tseem ceeb yuav yog los txo cov nyiaj txiag rau kev tshaj tawm txoj haujlwm txuas ntxiv, uas suav nrog Hubble thiab Chandra telescopes.

Hubble, koom tes nrog NASA's James Webb Space Telescope, yog lub cuab yeej tseem ceeb rau kev tshawb fawb thiab tshawb fawb. Chandra, ntawm qhov tod tes, tau tsim tawm xyoo 1999 thiab tsis tau ua haujlwm ua haujlwm zoo li Hubble. Tam sim no nws tab tom ntsib teeb meem kev ua haujlwm vim nws muaj hnub nyoog.

Thaum Hubble tau ua haujlwm tau zoo, Clampin tau sau tseg tias nws tau ua haujlwm ntev thiab sawv cev rau ib feem tseem ceeb ntawm cov peev nyiaj astrophysics. Chandra, ntawm qhov tod tes, tab tom ntsib teeb meem thiab yuav tsum tau siv zog ntxiv los tswj nws txoj haujlwm.

Cov phiaj xwm 2024 los ntawm Tsev Dawb faib $ 93.3 lab rau Hubble thiab $ 68.7 lab rau Chandra. Cov nuj nqis no suav txog kwv yees li 10% ntawm tag nrho cov peev nyiaj thov rau NASA lub astrophysics faib hauv 2024.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias NASA qhov kev txiav txim siab txog nyiaj txiag tseem tab tom tos kev pom zoo, thiab kev hloov kho yuav raug txiav txim ua ntej qhov kev txiav txim siab nyiaj txiag zaum kawg.

