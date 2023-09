Einstein's Theory of Gravity and the Search for Alternatives

By

Einstein txoj kev xav ntawm lub ntiajteb txawj nqus, hu ua general relativity, tau ua tiav zoo kawg li rau ib puas xyoo. Txawm li cas los xij, txoj kev xav muaj nws cov kev txwv. Nws kwv yees nws tus kheej tsis ua hauj lwm nyob rau hauv spacetime singularities nyob rau hauv lub qhov dub thiab ntawm lub Big Bang nws tus kheej. Thaum lwm qhov kev xav ntawm lub cev piav qhia txog lwm yam tseem ceeb hauv lub cev hauv lub cev tau raug sim ntau, kev sib raug zoo tsuas yog raug sim hauv lub ntiajteb txawj nqus tsis muaj zog.

Kev sib txawv ntawm kev sib raug zoo tsis suav nrog thiab yuav tsum tshwm sim, raws li theoretical physicists. Qhov muaj nyob ntawm qhov sib txawv ntawm lub sijhawm qhia tau hais tias quantum mechanics, uas siv ntawm cov nplai me me, yuav tsum daws cov teeb meem no. Txawm li cas los xij, sim ua kom muaj kev sib raug zoo nrog quantum mechanics qhia kev sib txawv ntawm Einstein txoj kev xav.

Tus qauv Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) qauv, uas yog tus qauv qauv ntawm cosmology, tau txais dav dav. Txawm li cas los xij, nws tsis tiav thiab tsis txaus siab los ntawm qhov kev xav theoretical. Hauv tsib lub xyoos dhau los, nws kuj tau ntsib qhov teeb meem kev soj ntsuam, tshwj xeeb yog hais txog kev ntsuas ntawm Hubble tas li.

Cov pov thawj soj ntsuam rau kev nrawm ntawm lub ntiaj teb pom hauv 1998 nrog Hom Ia supernovae tau coj mus rau qhov kev thov ntawm lub zog tsaus. Txawm li cas los xij, qhov xwm txheej ntawm lub zog tsaus ntuj tseem tsis tau paub, thiab lwm cov lus piav qhia, xws li hloov lub ntiajteb txawj nqus, tau txais koob meej.

Muaj ib lub cev loj ntawm cov ntaub ntawv ntawm cov kev xav ntawm lub ntiajteb txawj nqus hloov mus rau kev sib raug zoo, nrog rau cov kev xav scalar-tensor. Cov kev xaiv no yuav tsum tau sim los ntawm kev sim ntawm lub hnub ci, kev soj ntsuam cov nthwv dej gravitational, thiab kev kawm ntawm qhov dub.

Nws tseem tsis tau paub meej tias qhov kev sib txawv ntawm kev sib txawv ntawm kev sib raug zoo tshwm sim los ntawm kev sim ua kom haum cov kev soj ntsuam cosmological rau hauv txoj kev xav tsis txaus lossis yog tias lub zog tsaus ntuj tsis muaj tiag.

Qhov chaw:

- Thawj tsab ntawv