Kev nkag siab tshiab ntawm Kev Mob Cancer kis mus rau tus txha caj qaum

Cov kws tshawb fawb ntawm Weill Cornell Medicine hauv New York City tau ua ib qho tseem ceeb hauv kev nkag siab vim li cas qee cov qog nqaij hlav metastasize rau qaum. Nws tau ntev tau paub tias mob qog noj ntshav mis metastatic feem ntau kis mus rau cov pob txha, ua rau muaj teeb meem loj rau cov neeg mob. Txawm li cas los xij, cov laj thawj tom qab qhov tshwm sim no tsis meej txog tam sim no.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature, Matthew Greenblatt thiab nws pab neeg tau tshawb pom ib yam tshiab ntawm qia cell uas tuaj yeem koom nrog hauv metastasis ntawm cov qog nqaij hlav cancer rau qaum. Cov qia hlwb no, pom nyob rau hauv cov pob txha vertebral, tau pom los zais cov protein hu ua MFGE8. Cov protein no ua raws li cov qog nqaij hlav, rub cov qog nqaij hlav qog nqaij hlav mus rau cov ntaub so ntswg.

Cov kws tshawb fawb tau ua cov kev sim rau cov nas, hloov cov kab mob txha caj qaum rau hauv ib sab ceg thiab cov pob txha ntev mus rau lwm qhov. Lawv tau pom tias cov qog nqaij hlav qog nqaij hlav mus rau lub pob txha me me ze li ob zaug ntau npaum li lawv tau ua rau cov pob txha ntev me ntsis, qhia txog qhov muaj zog ntawm MFGE8.

Spinal metastases tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau tus txha caj qaum, cuam tshuam rau tus neeg mob lub peev xwm taug kev thiab tswj lub cev ua haujlwm. Los ntawm kev nkag siab txog cov txheej txheem tom qab kev sib kis no, nws tuaj yeem tsim kev cuam tshuam los tiv thaiv lossis kho tus txha nqaj qaum metastasis.

Thaum thaiv MFGE8 tuaj yeem yog txoj hauv kev kho tau zoo, xav tau kev tshawb nrhiav ntxiv kom nkag siab txog qhov cuam tshuam thiab kev ua tau zoo ntawm kev kho mob zoo li no. Xiang Zhang, kws kho mob qog noj ntshav ntawm Baylor College of Medicine, piav qhia qhov kev tshawb fawb no yog "kev nce qib loj" hauv peb txoj kev nkag siab ntawm pob txha metastasis.

Qhov kev tawg no muaj kev cia siab rau cov neeg mob uas mob qog noj ntshav hauv lub mis thiab lwm yam qog nqaij hlav uas feem ntau kis mus rau tus txha caj qaum. Los ntawm kev nthuav tawm qhov tsis paub ntev ntev no, cov kws tshawb fawb coj peb ib kauj ruam los ze zog los txhim kho cov kev kho mob zoo thiab txhim kho lub neej zoo rau cov neeg cuam tshuam los ntawm cov metastases.

