Kev txiav txim siab "Chubby Legs" ntawm Kab ntsig: Anatomy vs. Function

Ib tsab xov xwm tsis ntev los no hauv Science Advances tshawb txog lub ntiaj teb ntxim nyiam ntawm kab ntsig ob txhais ceg. Thaum xub thawj siab ib muag, ib tug yuav xav hais tias ib tug kab laug sab ob txhais ceg tsuas yog chubby vim lawv insatiable qab los noj mov, tab sis raws li kev soj ntsuam ntxiv, nws yuav pom tseeb tias cov ceg no ua hauj lwm sib txawv rau tag nrho.

Dab tsi tshwm sim rau ob txhais ceg ntawm kab ntsig yog cov ceg cuav hu ua "prolegs." Cov tawv nqaij tawv no pab cov kab ntsig txav mus los, thaum ob txhais ceg tiag tiag, nyob ze nws lub ntsej muag, tau mob siab rau metamorphosis thiab nws thiaj li yuav loj hlob mus rau cov neeg laus ceg ntawm npauj lossis npauj npaim.

Lub tswv yim hais tias ib ceg tuaj yeem txhais tau los ntawm ob qho tib si lub cev thiab kev ua haujlwm ua rau cov lus nug txog kev xav txog dab tsi ua rau ceg "tiag tiag." Ib txhais ceg yuav tsum tau txhais los ntawm nws lub cev qauv, lossis puas tuaj yeem ua haujlwm tau zoo li no txawm tias nws tsis muaj cov yam ntxwv ntawm ib ceg?

Qhov kev tshawb pom no tsis yog qhov xav tsis thoob hauv ntiaj teb ntawm arthropods, uas paub txog lawv ob txhais ceg. Kab thiab lwm yam arthropods feem ntau repurpose lawv ob txhais ceg rau ntau yam dej num. Cov neeg caij nkoj hauv dej tau hloov lawv ob txhais ceg mus rau hauv paddles, dung beetles siv lawv ob txhais ceg los ua cov cuab yeej txiav, thiab cov centipedes hauv tsev tau hloov kho lawv cov ceg zoo li cov hniav txhawm rau txhaj tshuaj lom.

Nyob rau hauv rooj plaub ntawm kab ntsig, cov ceg cuav no ua haujlwm rau cov thauj tog rau nkoj, tso cai rau tus tsiaj cling rau saum npoo thaum nws txav mus tom ntej. Caterpillars detach thiab rov txuas lawv cov prolegs los txhawb lawv tus kheej rau pem hauv ntej, siv barbed pads hu ua crochets ntawm lub ntsis ntawm txhua ceg kom ruaj ntseg tuav. Cov noob muaj lub luag haujlwm rau kev txhim kho ntawm cov ceg cuav no tau koom nrog cov crustaceans, qhia txog kev hloov pauv hloov pauv ntawm ntau hom.

Thaum hais lus caj ces, lub tswv yim ntawm kev muaj tiag yuav tsis muaj qhov tseem ceeb rau cov appendages no, muaj ib yam dab tsi txaus ntshai txog cov ceg ntu no. Caterpillar ob txhais ceg yog luv luv, uas twb muaj lawm tsuas yog thaum lawv larval theem ua ntej mus rau metamorphosis. Yog li, lwm zaus koj ntsib tus kab ntsig, siv sijhawm ib pliag kom txaus siab rau cov ceg tawv no thiab lawv qhov kev hloov pauv tshwj xeeb rau locomotion.

Qhov chaw: Science Advances

Cov Ntsiab Lus:

Proleg: Ib txhais ceg cuav pom ntawm kab ntsig, uas yog siv rau kev txav mus los.

Ib txhais ceg cuav pom ntawm kab ntsig, uas yog siv rau kev txav mus los. Thoracic ceg: Cov ceg tiag tiag ntawm kab ntsig, nyob ze ntawm nws lub ntsej muag, uas thaum kawg yuav loj hlob mus rau cov neeg laus ceg ntawm npauj lossis npauj npaim.

Cov ceg tiag tiag ntawm kab ntsig, nyob ze ntawm nws lub ntsej muag, uas thaum kawg yuav loj hlob mus rau cov neeg laus ceg ntawm npauj lossis npauj npaim. Hook: Ib qho barbed ncoo tam sim no nyob rau ntawm qhov kawg ntawm kab ntsig tus kab mob, uas pab tiv thaiv nws tuav ntawm qhov chaw.

Ib qho barbed ncoo tam sim no nyob rau ntawm qhov kawg ntawm kab ntsig tus kab mob, uas pab tiv thaiv nws tuav ntawm qhov chaw. Arthropods: Ib tug phylum ntawm cov tsiaj invertebrate characterized los ntawm ob txhais ceg.