Unveiling the Secrets of Star-Birth Regions: Ib Ncauj Lus Hauv Carina Nebula

Lub hnub qub-forming nebulae yeej ib txwm nyiam cov neeg astronomers, tab sis lawv cov xwm txheej tsis khoom thiab muaj cov pa roj thiab hmoov av ua rau nws nyuaj rau kev soj ntsuam qhov kev nqis tes ua nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, ua tsaug rau kev nce qib hauv thev naus laus zis, ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau tsim qhov kev tshawb pom ntawm Carina Nebula siv Atacama Loj Millimeter Array (ALMA).

Coj los ntawm Ph.D. tub ntxhais kawm Geovanni Cortes-Rangel los ntawm Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca hauv Mexico, pab pawg tau tsom mus rau Pillars of the Carina Nebula, ib cheeb tsam paub txog nws cov haujlwm hnyav-yug hnub qub. Nyob rau hauv cheeb tsam no, ob pawg hnub qub loj, Trumpler 14 thiab Trumpler 16, ua tus thawj ntawm qhov chaw, tawm hluav taws xob muaj zog ultraviolet.

Los ntawm kev kawm cov molecular outflows, los yog dav hlau, emanating los ntawm cov khoom nyob rau hauv tus ncej, cov kws tshawb fawb tau muaj peev xwm nkag siab txog cov txheej txheem tshwm sim nyob rau hauv lub hnub qub yug me nyuam. Cov hluav taws xob los ntawm cov hnub qub kub O-hom hnub qub nyob rau hauv pawg hnub qub illuminates thiab sculpts cov plua plav ncej, nthuav tawm lub xub ntiag ntawm protostars, protoplanetary disks, thiab dav hlau. Cov cheeb tsam huab cua no muab lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog kev tsim cov hnub qub yug tshiab tom qab daim ntaub thaiv ntawm cov pa roj thiab hmoov av.

Ib qho ntawm cov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog qhov ntsuas ntawm qhov loj ntawm cov voj voog nyob ib ncig ntawm cov hnub qub tshiab, nrog rau qhov twg ntawm cov molecular outflows lossis dav hlau. Pab pawg tau tshawb pom tias cov peev txheej ntawm cov dav hlau no yog qhov qis- lossis nruab nrab-ntau-ntau tus protostars. Raws li cov menyuam mos hnub qub tsim, cov khoom tawg tau rhuab thiab ejected nyob rau hauv ib tug bipolar ntws raws lub spin axis ntawm lub protostar. Kev sib tsoo nrog cov pa ib puag ncig thiab plua plav excite gases hauv nebulae thiab ua rau lawv teeb.

Cov dav hlau no, uas tuaj yeem ncav cuag qhov nrawm ntawm ntau pua txhiab kilometers ib teev, hu ua Herbig-Haro Objects. Lub npe hu ua tom qab astronomers George Herbig thiab Guillermo Haro, uas thawj zaug kawm lawv ntau, cov khoom no yog cov khoom tseem ceeb ntawm cov txheej txheem hnub yug.

Los ntawm kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv ALMA, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas ntau qhov chaw sib cog lus muab cov hluav taws xob millimeter-wavelength, hu ua Herbig-Haro cov khoom. Lawv kuj tau kuaj pom cov pa roj carbon monoxide tawm uas cuam tshuam nrog cov khoom no. Ib qho khoom tseem ceeb tshwj xeeb yog HH 666, uas nta cov dav hlau twisted tshaj 10 lub teeb-xyoo thiab tsim cov hneev nti loj thaum muaj kev cuam tshuam nrog rau ib puag ncig nebula.

Cov kev tshawb pom tau ua nyob rau hauv Carina Nebula muab kev nkag siab tseem ceeb rau kev tsim lub hnub qub thiab cov kev hloov pauv ntawm cov voj voog thiab cov protoplanetary disks. Qhov kev txiav txim photoevaporation los ntawm cov dej ntws tawm ntawm cov hnub qub me nyuam yaus yog maj mam eroding tus ncej, uas yuav ua rau lawv puas tsuaj nyob rau hauv 100,000 mus rau ib lab xyoo. Raws li qhov tshwm sim, cov duab ci ntsa iab uas tshwm sim tuaj yeem hloov mus rau hauv protoplanetary disks, teeb tsa theem rau lub peev xwm tsim lub ntiaj teb.

Txoj kev tshawb no tseem qhia tau hais tias txawm tias muaj hluav taws xob hnyav ib puag ncig, cov plua plav loj txaus yuav nyob hauv thaj av los txhawb kev tsim lub ntiaj teb. Cov kws tshawb fawb tau kwv yees tias yuav muaj nyob nruab nrab ntawm 0.01 thiab 0.7 hnub ci ntawm cov khoom seem, muab cov khoom xyaw tsim nyog rau lub hnub yug ntawm cov ntiaj chaw.

Raws li peb txoj kev nkag siab ntawm lub hnub qub-yug cheeb tsam tob zuj zus, peb tau txais kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem uas tsim peb lub ntiaj teb. Carina Nebula tseem yog ib qho chaw ntxim nyiam rau cov neeg astronomers, muab kev pom rau hauv lub ntiaj teb tsis meej ntawm kev tsim lub hnub qub thiab muaj peev xwm planetary systems.

FAQ

Herbig-Haro Objects yog dab tsi?

Herbig-Haro Objects yog lub teeb ci ntsa iab pom nyob rau hauv loj dua nebulae thiab cuam tshuam nrog cov hnub qub yug tshiab. Lawv tsim thaum lub dav hlau ntawm cov pa roj thiab plua plav los ntawm cov protostars sib tsoo nrog ib puag ncig nebula, zoo siab rau cov pa roj thiab ua rau lawv teeb.

Yuav ua li cas cov dav hlau pab txhawb lub hnub qub tsim?

Dav hlau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov txheej txheem tsim lub hnub qub. Raws li protostars tsim, infalling cov ntaub ntawv tau rhuab thiab ejected nyob rau hauv ib tug bipolar ntws raws tus protostar lub spin axis. Cov dav hlau no sib tsoo nrog cov pa roj thiab plua plav hauv thaj chaw hnub yug yug, tsim cov kev poob siab uas tuaj yeem ua rau muaj hnub qub ntxiv thiab ua kom zoo ib puag ncig ib puag ncig.

Cov ntiaj chaw puas tuaj yeem tsim hauv thaj chaw hnub yug?

Yog lawm, kev tsim lub ntiaj teb yog ua tau nyob rau hauv lub hnub qub yug thaj tsam xws li Carina Nebula. Txawm hais tias muaj hluav taws xob hnyav thiab kev yaig ntawm cov voj voog ncig, tej zaum yuav muaj plua plav loj txaus los txhawb kev tsim cov ntiaj chaw. Txoj kev tshawb no qhia tias cov ntiaj chaw tej zaum yuav tau tsim los yog nquag tsim nyob rau hauv Carina Nebula.