Qhov cuam tshuam ntawm ob npaug Oxygen Levels rau Cov Neeg Nyob: Ib Qhov Zoo Tshaj Plaws

Raws li tus kws tshaj lij kev tshawb fawb, yog tias cov pa oxygen hauv ntiaj teb tau nce ob npaug, cov kab mob zoo li tib neeg thiab tsiaj txhu yuav muaj kev hloov pauv loj hauv lawv lub cev. Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws yuav yog qhov nthuav dav hauv lub cev qhov loj me ntawm cov tsiaj tseem ceeb. Kab uas feem ntau me me yuav tshwm sim li kab laug sab loj, thiab kab laug sab lawv tus kheej yuav saib qhov loj ntawm nas. Cov ntoo siab tshaj plaws hauv ntiaj teb yuav dhau los ua loj dua, nce mus txog qhov siab uas yuav zoo li kov cov huab.

Hauv qhov xwm txheej no, tib neeg yuav raug hloov pauv. Lawv yuav loj hlob siab, nrog rau qhov siab ntawm 2 meters los yog 7 ko taw. Tsis tsuas yog lawv lub cev hloov pauv, tab sis lawv kuj yuav tau txais lub zog loj, zoo ib yam li Hulk Zoo kawg los ntawm American comic strip.

Interestingly, lub peev xwm ntawm neutrophils, ib hom ntawm cov qe ntshav dawb, los tua cov kab mob phem thiab cov kab mob kuj yuav txhim kho nrog kev nce hauv cov pa oxygen. Qhov no tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau lub cev tiv thaiv kab mob.

Tsis tas li ntawd, qhov cuam tshuam ntawm ob npaug ntawm cov pa oxygen yuav txuas mus rau lub neej txhua hnub. Cov tsheb khiav ntawm roj av thiab diesel yuav ua haujlwm yam tsis muaj roj, thiab tib neeg yuav xav tsis thoob tuaj yeem ya mus ntev uas siv cov ntawv dav hlau.

Txawm li cas los xij, kuj tseem yuav muaj qhov tshwm sim loj heev yog tias cov pa oxygen mus ob npaug. Kev nce qib ntawm cov pa oxygen tuaj yeem ua rau cov pa toxicity, ua rau muaj teeb meem oxidation ntawm cov hlwb, qaug zog, thiab txawm tuag. Tsis tas li ntawd, qhov dav dav ntawm cov pa oxygen tuaj yeem ua rau hluav taws kub hnyiab tau sai.

Yog tias cov kev soj ntsuam no zoo li nyob deb, nws tsim nyog sau cia tias cov xwm txheej zoo sib xws tau tshwm sim 300 lab xyoo dhau los thaum qib oxygen hauv ntiaj teb nyob ib puag ncig 30%. Kev tshawb fawb Archaeological tau pom tias cov tsiaj nyob rau lub sijhawm ntawd tau loj dua thiab muaj zog dua, qhia txog kev sib txuas ntawm cov pa oxygen thiab kev loj hlob ntawm lub cev.

Oxygen yog ib qho tseem ceeb rau lub neej hauv ntiaj teb. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob thiab kev ciaj sia ntawm cov tsiaj nyob los ntawm kev pab tsim cov piam thaj thiab cov qe ntshav liab. Qhov kom muaj nuj nqis ntawm oxygen ncaj qha cuam tshuam rau kev loj hlob ntawm tib neeg lub cev loj thiab lub hlwb loj.

Txawm hais tias qhov xwm txheej ntawm ob npaug ntawm cov pa oxygen ua rau muaj qhov txaus ntshai, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xav txog qhov muaj feem cuam tshuam thiab cuam tshuam tsis zoo uas qhov kev hloov pauv no tuaj yeem ua rau muaj qhov sib npaug ntawm cov ecosystems thiab kev noj qab haus huv ntawm cov kab mob nyob.

