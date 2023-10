Kev txo qis thoob ntiaj teb kub tuaj yeem pab zam qhov xwm txheej phem tshaj plaws ntawm Greenland Ice Sheet Collapse

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv Journal Nature tau tshawb fawb txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm kev tsis txwv kev ua kom sov thoob ntiaj teb mus txog 1.5 ° C thiab kev kho qhov kub thiab txias tom qab. Cov kev tshawb fawb qhia tias yog tias lub ntiaj teb qhov kub thiab txias tau npaj rau tom qab 2100 raug txo, nws tuaj yeem zam tau, lossis tsawg kawg ib nrab rov qab, qhov xwm txheej phem tshaj plaws ntawm daim ntawv dej khov thiab dej hiav txwv nce. Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias qhov qis dua thiab sai dua qhov kub thiab txias, qhov ntau dua yuav txo tau cov dej khov yaj thiab dej hiav txwv nce.

Tam sim no, Greenland daim ntawv dej khov poob ntau dua 300 billion cubic meters ntawm cov dej khov txhua xyoo, ua rau muaj kev nce hauv ntiaj teb hiav txwv theem. Nws tau ntshai tias qhov sov ntxiv tuaj yeem ua rau daim ntawv dej khov hla dhau qhov tseem ceeb, ua rau cov dej khov ntau dua thiab muaj peev xwm tawg. Cov txheej txheem tawm tswv yim, zoo li raug rau huab cua sov, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txiav txim siab qhov cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb ua kom sov, uas yog vim li cas kev txwv kom sov rau 1.5 ° C yog qhov tseem ceeb los tiv thaiv kev puas tsuaj loj.

Txhawm rau twv seb daim ntawv dej khov Greenland yuav teb li cas rau yav tom ntej, cov kws tshawb fawb siv cov qauv hauv computer los simulate cov dej khov. Txawm li cas los xij, cov kev kwv yees no tuaj nrog qhov tsis paub tseeb vim muaj yam xws li kev txav ntawm cov dej khov hla cov pob zeb thiab kev hloov pauv hauv huab cua hauv ntau txhiab xyoo.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb, ib pab neeg tshawb fawb tau khiav ob lub khoos phis tawj hauv lub xeev kom simulate cov lus teb ntawm Greenland daim ntawv dej khov rau ntau theem ntawm lub ntiaj teb sov. Yog tias qhov kub siab tshaj plaws nyob ib puag ncig 2 ° C thiab nyob ruaj khov, cov qauv kwv yees cov ntawv dej khov loj zuj zus ntau txhiab xyoo. Txawm li cas los xij, yog tias ua kom sov tau zoo txo ​​qis tom qab 2100 thiab qhov kub thiab txias tau rov qab los sai sai, cov qauv qhia tias qhov overshoot tuaj yeem thim rov qab rau qee qhov.

Yog tias qhov ntsuas kub ruaj khov tshwm sim los ntawm 2200 ntawm tsawg dua 1.5 ° C ntawm kev ua kom sov, cov ntawv dej khov yuav tsum nyob twj ywm me tab sis ruaj khov. Nyob rau hauv cov xwm txheej zoo li no, lub hiav txwv nce siab yuav raug txwv rau ib puag ncig ib 'meter'. Txawm li cas los xij, yog tias qhov kub thiab txias yuav siv sij hawm ntev heev los txo qis los yog qhov kub ntawm qhov sib txuam tseem siab dhau lawm, cov dej khov-daim ntawv tawg thiab qhov dej hiav txwv tseem ceeb nce yuav luag tsis muaj kev zam.

Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv zog txuas ntxiv los txo qhov kub hauv ntiaj teb txhawm rau txhawm rau tiv thaiv qhov tshwm sim tsis zoo ntawm daim ntawv dej khov. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev kwv yees uas tau nthuav tawm hauv txoj kev tshawb fawb no yog qhov tsis paub tseeb thiab xav tau kev tshawb fawb ntxiv los muab kev kwv yees tseeb dua.

Qhov chaw:

– Original article: Xwm

- Duab qhov chaw: Bryn Hubbard, CC BY-NC-SA [Txuas]