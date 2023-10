Kawm Cov Tsob Ntoo Tsob Ntoo kom nkag siab txog av qeeg txaus ntshai nyob rau hauv Pacific Northwest

Cov kws tshawb fawb los ntawm US Geological Survey Earthquake Science Center thiab University of Arizona tau siv cov ntoo khaws cia hauv Pacific Northwest kom nkag siab txog kev pheej hmoo av qeeg hauv cheeb tsam. Pab neeg no tau sau cov ntoo uas ntseeg tau tias tau tuag thaum muaj av qeeg loj nyob hauv thaj tsam Puget Sound. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntoo rings, lawv tau txheeb xyuas cov pa roj carbon-14 spike los ntawm xyoo AD 774-75. Los ntawm kev suav rau pem hauv ntej mus rau lub nplhaib zaum kawg ntawm cov ntoo, lawv txiav txim siab tias cov ntoo tuag ntawm 923 thiab 924. Qhov no qhia tias ob qho tib si ua rau muaj av qeeg ib txhij, txuas ob qhov txhaum thiab qhia tias muaj kev pheej hmoo av qeeg hauv cheeb tsam ntau dua li yav dhau los xav.

Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab zoo rau kev ua seismic hauv Pacific Northwest thiab pab cov kws tshawb fawb kom nkag siab zoo dua hauv cheeb tsam cov kab txhaum thiab av qeeg. Los ntawm kev kawm cov ntaub ntawv geological, cov kws tshawb fawb tuaj yeem sau cov ntaub ntawv los ntawm av qeeg yav dhau los thiab siv nws los ua kev kwv yees txog cov xwm txheej yav tom ntej. Kev nkag siab txog kev pheej hmoo av qeeg yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov phiaj xwm daws teeb meem thaum muaj xwm txheej ceev thiab txhim kho cov khoom siv hluav taws xob.

Tau qhov twg los: US Geological Survey, University of Arizona

Rebuilding Hniav Enamel

Cov hniav enamel yog cov khoom hnyav tshaj plaws uas tsim los ntawm lub cev, tab sis thaum nws tawg, tam sim no tsis muaj txoj hauv kev los kho nws. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb ntawm University of Washington tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab uas tuaj yeem hloov kho kho hniav. Lawv tau pom ib txoj hauv kev los hloov cov qia hlwb rau hauv ameloblasts, cov hlwb ua lub luag haujlwm tsim cov hniav enamel. Qhov no txhawb kev tsim cov enamel rudimentary, uas tuaj yeem ua rau txoj kev loj hlob ntawm "nyob puv" los kho cov kab noj hniav nrog cov enamel tiag.

Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, cov kev tshawb pom no kuj tseem tuaj yeem pab hauv kev loj hlob ntawm cov hniav uas tuaj yeem hloov cov hniav uas ploj lawm lossis puas loj heev. Qhov no yuav muab kev daws teeb meem ntau dua thiab ntev dua piv rau cov kev cog hniav ib txwm siv lossis cov hniav hniav. Lub peev xwm los tsim cov hniav enamel yuav txhim kho kev kho hniav thiab lub neej zoo rau ntau tus neeg.

Source: University of Washington

Nyiaj rau cov neeg

Tsis muaj nyiaj yog qhov ua rau tsis muaj tsev nyob. Txhawm rau tshawb nrhiav qhov cuam tshuam ntawm kev pab nyiaj txiag rau kev tsis muaj tsev nyob, cov kws tshawb fawb ntawm University of British Columbia tau tshawb nrhiav qhov chaw uas lawv tau muab cov nyiaj hloov pauv ib zaug ntawm $ 7,500 Canadian las rau 50 tus neeg tsis muaj tsev nyob. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov neeg tau txais kev hloov pauv nyiaj ntsuab siv ntau dua rau cov kev xav tau tseem ceeb xws li zaub mov, nqi tsev, thiab kev thauj mus los. Tsis tas li ntawd, nyob rau hauv ib lub xyoo, lawv siv tsawg hnub nyob rau hauv vaj tse thiab ntau hnub nyob rau hauv ruaj khov vaj tse.

Txoj kev tshawb no qhia txog cov txiaj ntsig zoo ntawm kev pab nyiaj ncaj qha rau cov tib neeg uas tsis muaj tsev nyob. Los ntawm kev hais txog qhov teeb meem hauv qab ntawm kev tsis ruaj ntseg nyiaj txiag, nws muaj peev xwm txhim kho tus kheej kev noj qab haus huv thiab txo kev cia siab rau cov chaw nyob ib ntus. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los tshawb txog ntau txoj hauv kev los daws cov neeg tsis muaj tsev nyob thiab tsim cov tswv yim zoo dua los muab kev txhawb nqa muaj txiaj ntsig rau cov neeg xav tau.

Source: University of British Columbia

Postal Speed ​​thiab Voter Turnout

Kev pov npav los ntawm kev xa ntawv tau dhau los ua neeg nyiam, tshwj xeeb hauv cov xeev xws li Oregon thiab Washington uas yooj yim rau cov neeg pov npav. Ib tug kws tshawb fawb ntawm Washington State University tau tshuaj xyuas seb qhov ceev ntawm kev xa ntawv hauv zos tuaj yeem cuam tshuam rau cov neeg xaiv tsa, tshwj xeeb hauv cov xeev uas muaj kev txwv ntau dua. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias qhov kev pabcuam xa ntawv hauv zej zog muaj txiaj ntsig ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm cov neeg pov npav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw uas muaj cov cai pov npav nruj dua.

Cov txiaj ntsig tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev xa ntawv xa ntawv kom muaj txiaj ntsig kom ntseeg tau tias cov ntawv xaiv tsa tuaj txog raws sijhawm thiab tuaj yeem suav tau. Raws li kev pov npav los ntawm kev xa ntawv tau nthuav dav ntxiv, nws yog qhov tseem ceeb los daws cov teeb meem uas tuaj yeem tiv thaiv tib neeg los ntawm kev koom nrog txoj kev ywj pheej. Kev siv zog los txhim kho kev xa ntawv ua haujlwm tau zoo thiab txhim kho cov txheej txheem pov npav tuaj yeem pab txhim kho cov neeg xaiv tsa thiab xyuas kom txhua tus neeg lub suab hnov.

Tau qhov twg los: Washington State University

Pacific Northwest Huab cua Outlook

Cov kws tshawb fawb ntawm Portland State University tau siv cov qauv siv computer thiab kev kawm tshuab los kwv yees cov qauv huab cua yav tom ntej hauv Pacific Northwest raws li txoj hauv kev tam sim no ntawm lub ntiaj teb sov. Kuj ceeb tias, cov kws tshawb fawb tau pom tias cov qauv kev ncig huab cua loj dua uas cuam tshuam rau huab cua hauv zos tsis xav tias yuav hloov pauv ntau, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau lub caij ntuj no. Qhov no txhais tau hais tias cov qauv huab cua uas peb tau ntsib hauv cheeb tsam yuav tsis muaj kev hloov pauv tseem ceeb txawm tias lub ntiaj teb sov.

Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev tshawb fawb no tsom rau cov qauv huab cua loj dua, thiab cov kev cuam tshuam hauv cheeb tsam xws li cua sov, cua daj cua dub, thiab huab cua huab cua tseem yuav tshwm sim ntau dua yav tom ntej vim huab cua hloov pauv. Kev nkag siab txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua ntawm cov qauv huab cua hauv cheeb tsam yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov tswv yim los txo nws cov teebmeem.

Tau qhov twg los: Portland State University