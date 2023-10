Antarctic Hiav Txwv Ice ntawm Cov Ntaub Ntawv Tsawg, hem thoob ntiaj teb qhov tshwm sim

By

Antarctica tau ntsib cov ntaub ntawv qis hauv hiav txwv dej hiav txwv plaub zaug hauv yim xyoo dhau los, raws li Australian Broadcasting Corporation (ABC). Tsis zoo li xyoo dhau los, cov dej khov tsis rov ua dua nyob rau lub caij ntuj no tam sim no, tawm mus ntev ntev ntawm Antarctic ntug dej hiav txwv tsis muaj dej khov. Qhov tshwm sim tsis tau pom dua no yog qhov tsis zoo li tshwm sim ib txwm muaj, raws li tau hais los ntawm tus kws tshaj lij dej hiav txwv lub cev Edward Doddridge, uas tau piav qhia tias nws yog 'tsib-sigma qhov xwm txheej' nrog qhov yuav tshwm sim kwv yees li ib zaug txhua 7.5 lab xyoo.

Cov kws tshawb fawb pom tias qhov poob ntawm cov dej khov rau hauv dej hiav txwv sov dua thiab cov qauv huab cua muaj zog dua, uas ua rau cov txheej txheem melting hauv Antarctica. Qhov kev txo qis hauv dej khov no muaj qhov cuam tshuam loj rau lub ntiaj teb "albedo," uas yog lub teeb pom kev los ntawm lub ntiaj teb saum npoo es tsis yog nqus. Ib qho albedo siab dua vim muaj dej khov ntau dua ua rau lub hnub sov sov. Txawm li cas los xij, raws li cov dej khov qis qis, lub ntiaj teb pib nqus cua sov ntau dua, ua rau muaj kev kub ntxhov thoob ntiaj teb.

Cov txiaj ntsig ntawm ib puag ncig sov so yuav muaj qhov tob thiab dav. Tib neeg kev noj qab haus huv, cov khoom noj khoom haus thoob ntiaj teb, kev ua liaj ua teb, thiab cov ecosystem tseem ceeb xws li hav zoov yuav cuam tshuam tag nrho. Kev kub nyhiab sai thiab dav thoob ntiaj teb uas tshwm sim los ntawm kev yaj ntawm cov dej khov nab kuab tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau lub ntiaj teb.

Nws yog ib qho tseem ceeb los daws qhov teeb meem ntawm kev poob dej hiav txwv hauv Antarctica thiab ua tam sim ntawd los txo cov kev cuam tshuam ntawm lub ntiaj teb sov. Qhov no suav nrog txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom thiab siv cov tswv yim los tiv thaiv thiab kho cov dej khov. Cov kev tshawb pom los ntawm qhov kev tshawb fawb no ua ib qho kev ceeb toom rau qhov xav tau ceev rau kev koom tes thoob ntiaj teb thiab kev ntsuas kev tiv thaiv los tiv thaiv kev hloov pauv huab cua.

Cov Ntsiab Lus:

- Albedo: Albedo yog hais txog lub teeb pom kev los ntawm lub ntiaj teb nto.

- Dej Hiav Txwv: Dej hiav txwv yog cov dej hiav txwv khov uas tsim thiab ntab rau saum dej hiav txwv.

Qhov chaw:

- Australian Broadcasting Corporation (ABC)