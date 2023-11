Kev nkag siab tshiab ntawm Teenage Galaxies: Loj Hlob Mob hauv Ntiaj Teb

Txij li thaum nws tso tawm xyoo 2021, James Webb Space Telescope tau hloov pauv peb txoj kev nkag siab txog lub ntiaj teb thaum ntxov. Nws qhov kev soj ntsuam tseem ceeb, suav nrog kev pom ntawm lub ntiaj teb cov galaxies ntxov tshaj plaws, tau nthuav tawm qhov tsis meej ntawm peb lub hauv paus chiv keeb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua rau pom lwm qhov ntxim nyiam ntawm lub ntiaj teb cov hluas: lub galactic "cov hluas."

Ib pab neeg ntawm astronomers, coj los ntawm xibfwb Allison Strom los ntawm Northwestern University, tshuaj xyuas cov galaxies uas tau tsim muaj kwv yees li 2-3 billion xyoo tom qab lub Big Bang. Cov tub ntxhais hluas galaxies, zoo li lawv cov tib neeg sib koom ua ke, tau nthuav tawm qee yam ntawm kev tsis paub tab thiab kev loj hlob sai. Cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv tau los ntawm James Webb Space Telescope los kawm txog "tshuaj DNA" ntawm 23 galaxies, tsim cov duab sib xyaw ntawm lawv cov tub ntxhais hluas.

Interestingly, cov galaxies no tsis zoo li lub galaxies peb pom niaj hnub no. Raws li Dr. Gwen Rudie, tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb los ntawm Carnegie Observatories, cov galaxies no tau txais cov txheej txheem tseem ceeb nyob rau lub sijhawm no uas txiav txim siab lawv cov yam ntxwv yav tom ntej. Nkag siab txog cov txheej txheem no yuav muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv ntawm galaxies.

Ib qho kev tshawb pom zoo tshaj plaws yog qhov kub siab dua ntawm thaj chaw tsim hnub qub, hu ua stellar chaw zov me nyuam, hauv cov tub ntxhais hluas galaxies. Cov pa roj hauv cov cheeb tsam no tau mus txog qhov kub thiab txias txog li 24,000 degrees Fahrenheit, deb dua li pom hauv cov galaxies niaj hnub no. Qhov tsis sib xws no qhia tias muaj qhov sib txawv ntawm cov hnub qub thiab cov pa roj nyob hauv cov tub ntxhais hluas galaxies.

Ntxiv mus, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom muaj yim lub ntsiab lus hauv cov galaxies: hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, sulfur, argon, nickel, thiab silicon. Oxygen, tshwj xeeb, yog qhov tseem ceeb rau kev taug qab cov keeb kwm kev loj hlob ntawm cov galaxies. Tsis tas li ntawd, kev soj ntsuam ntawm glowing npib tsib xee yog qhov xav tsis thoob vim nws feem ntau tsis ci txaus kom pom nyob rau hauv cov galaxies ze. Qhov kev tshawb pom tsis txaus ntseeg no qhia txog cov khoom tshwj xeeb ntawm cov hnub qub loj uas muaj lub luag haujlwm rau cov roj luminescence.

Thaum txoj kev tshawb fawb tsom mus rau yim lub ntsiab lus no, cov kws tshawb fawb tau lees paub qhov tshwm sim ntawm lwm cov ntsiab lus uas muaj nyob hauv cov tub ntxhais hluas galaxies, txawm tias lawv tseem tsis tau kuaj pom. Cov ntsiab lus hnyav no muab kev nkag siab txog cov hnub qub tsim yav dhau los thiab lawv qhov kev tsim.

Cov kev tshawb pom los ntawm James Webb Space Telescope's CECILIA Survey, uas delves rau hauv cov tshuaj ntawm cov galaxies nyob deb, muab kev nkag siab tseem ceeb ntawm cov theem tsim ntawm galactic evolution. Qhov kev tshawb fawb no, tau mob siab rau lub cim xeeb ntawm tus kws tshaj lij astronomer Cecilia Payne-Gaposchkin, ua lub cim tseem ceeb hauv peb lub peev xwm los tshuaj xyuas cov galaxies hauv kev nthuav dav tshwj xeeb.

Raws li peb txuas ntxiv tshawb nrhiav lub ntiaj teb nrog James Webb Space Telescope, peb tab tom pom kev yug thiab kev loj hlob ntawm galaxies. Cov tub ntxhais hluas galaxies, nrog rau lawv cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab kev loj hlob sai, muaj txiaj ntsig zoo rau qhov tsis sib xws ntawm cosmic evolution.

FAQ

1. James Webb Space Telescope yog dab tsi?

James Webb Space Telescope yog lub chaw saib xyuas qhov chaw muaj zog uas tau tsim tawm hauv xyoo 2021. Nws yog tsim los tshawb nrhiav cov hnub qub, galaxies, thiab lub hnub qub, thiab muab kev nkag siab tob rau hauv lub ntiaj teb thaum ntxov.

2. Cov tub ntxhais hluas galaxies yog dab tsi?

Cov tub ntxhais hluas galaxies yog galaxies uas tsim kwv yees li 2-3 billion xyoo tom qab lub Big Bang. Lawv nthuav tawm cov yam ntxwv ntawm kev tsis paub tab thiab kev loj hlob sai zoo ib yam li tib neeg cov hluas.

3. Cov kws tshawb fawb tau kawm dab tsi?

Cov kws tshawb fawb tau siv James Webb Space Telescope cov ntaub ntawv los tshuaj xyuas "tshuaj DNA" ntawm 23 cov tub ntxhais hluas galaxies. Lawv txoj kev tshawb fawb tsom kom nkag siab txog cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab cov txheej txheem cov galaxies tau dhau los thaum lawv tsim xyoo.

4. Cov kev tshawb pom tseem ceeb yog dab tsi?

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias cov tub ntxhais hluas galaxies muaj cov hnub qub kub tsim cov cheeb tsam piv rau cov galaxies niaj hnub. Cov kws tshawb fawb kuj tau kuaj pom muaj cov cim tshwj xeeb xws li npib tsib xee, uas ci ntsa iab hauv cov galaxies.

5. Vim li cas qhov kev tshawb pom no tseem ceeb?

Kev nkag siab txog cov khoom thiab kev hloov pauv ntawm cov tub ntxhais hluas galaxies muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv cov txheej txheem loj ntawm kev tsim thiab kev loj hlob ntawm galaxies. Nws pab peb tshem tawm cov kev paub tsis meej nyob ib puag ncig kev yug me nyuam thiab kev loj hlob ntawm galaxies hauv lub ntiaj teb thaum ntxov.