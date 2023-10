Webb Space Telescope Tshawb Nrhiav Kev Siv Dav Hlau Ceev hauv Jupiter's Atmosphere

NASA's James Webb Space Telescope tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab hauv Jupiter lub chaw huab cua - lub dav hlau nrawm nrawm nyob saum lub ntiaj teb txoj kab nruab nrab, hla dhau 3,000 mais dav. Cov yam ntxwv tshiab no muab kev nkag siab zoo rau kev sib cuam tshuam ntawm cov txheej txheem ntawm Jupiter qhov cua tsis zoo thiab qhia txog lub peev xwm tshwj xeeb ntawm Webb telescope.

Coj los ntawm Ricardo Hueso ntawm University of the Basque Lub Tebchaws hauv Bilbao, Spain, pab pawg tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv los ntawm Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), uas tau ntes thaum Lub Xya Hli 2022. Lub telescope's Early Release Science program, koom ua ke los ntawm Imke de Pater los ntawm University of California, Berkeley, thiab Thierry Fouchet los ntawm Observatory ntawm Paris, tsom mus ntes cov duab ntawm Jupiter ntawm 10 teev, lossis ib hnub Jupiter, siv cov ntxaij lim dej sib txawv txhawm rau txheeb xyuas cov kev hloov pauv me me ntawm ntau qhov siab ntawm lub ntiaj teb. huab cua.

Cov duab daws teeb meem siab tau txais los ntawm Webb ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav tsis thoob, nthuav tawm cov yam ntxwv uas tau pom yav dhau los ua qhov muag plooj. Los ntawm kev taug qab cov yam ntxwv no nrog rau Jupiter txoj kev sib hloov ceev, pab pawg tau txais kev nkag siab zoo dua ntawm qhov xwm txheej ntawm lub ntiaj teb huab cua. Tshwj xeeb, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas cov cua tshuab, lossis thaj chaw uas cua nrawm hloov nrog qhov siab lossis kev ncua deb, thiab taug qab cov dav hlau ceev ceev.

Jupiter cov huab cua muaj ntau txheej txheej, thiab Webb qhov tshwj xeeb imaging peev xwm tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam qhov siab sib txawv thiab cais cov dav hlau ntws. Qhov kev tshawb pom no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog huab cua zoo ntawm Jupiter thiab ua pov thawj rau lub peev xwm saib xyuas muaj zog ntawm James Webb Space Telescope.

Qhov chaw:

- NASA

- Tsev Kawm Ntawv Qib Siab California, Berkeley

- Observatory ntawm Paris