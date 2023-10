Txoj kev tshawb no tshiab nthuav tawm Astonishing High-Speed ​​Jet Stream ntawm Jupiter

Cov kws tshawb fawb siv James Webb Space Telescope thiab NASA's Hubble Space Telescope tau ua qhov kev tshawb pom ntawm lub ntiaj teb loj Jupiter. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Astronomy qhia txog kev txheeb xyuas lub dav hlau ceev ceev hauv Jupiter lub stratosphere qis. Lub dav hlau ntws no, nyob ze ntawm txoj kab nruab nrab, hla dhau 3,000 mais thiab ncav cuag cua nrawm ntawm qhov tsis txaus ntseeg 320 mais ib teev. Txhawm rau muab qhov no tso rau hauv qhov kev xav, cov cua no yog ob zaug nrawm dua li cov uas pom hauv Qeb 5 nag xob nag cua hauv ntiaj teb.

Qhov kev tshwm sim ntawm lub dav hlau ceev ceev no tau ua rau cov neeg tshawb nrhiav txaus ntshai. Yav dhau los suav tias yog qhov tsaus ntuj thiab tsis pom tseeb, James Webb Space Telescope tau muab qhov tsis pom tseeb uas tsis tau pom dua, tso cai rau cov kws tshawb fawb los taug qab cov yam ntxwv ntawm qhov xwm txheej huab cua tsis zoo no thaum Jupiter tig nrawm.

Jupiter, lub ntiaj teb colossal cov neeg nyob sib ze, nthuav tawm cov huab cua zoo ib yam li peb lub ntiaj teb, txawm hais tias nws muaj pes tsawg leeg thiab cov qauv huab cua txawv heev. Lub luag haujlwm yav dhau los thiab kev soj ntsuam tau nrhiav kev txiav txim siab Jupiter lub complex atmospheric dynamics, nrog rau lub npe nrov Great Red Spot thiab ammonia-laden huab.

Dab tsi ua rau James Webb Space Telescope sib nrug yog nws lub peev xwm los tshawb nrhiav qhov siab dua cov txheej txheem ntawm Jupiter cov huab cua, nyob nruab nrab ntawm 15 txog 30 mais saum lub ntiaj teb huab cua. Qhov kev pom tshwj xeeb no tau nthuav tawm cov ntsiab lus tsis txaus ntseeg thiab muab kev nkag siab tshiab rau hauv cov pa roj loj lub nplhaib, satellites, thiab cua.

Qhov kev tshawb pom ntawm lub dav hlau ceev ceev tau ua tiav los ntawm kev sib koom tes ntawm James Webb Space Telescope thiab Hubble Space Telescope. Thaum lub sijhawm yav dhau los tsom rau cov huab me me, qhov kawg delved tob rau hauv cov cua daj cua dub equatorial. Los ntawm kev sib txuas lawv cov kev soj ntsuam, cov kws tshawb fawb tau txais kev nkag siab zoo ntawm Jupiter qhov sib txawv ntawm cov huab cua zoo thiab cov qauv peb sab ntawm huab cua cua daj cua dub.

Kev sib piv ntawm ob qhov chaw tsom iav loj no tseem pab kom nkag siab tias cua ceev ntawm Jupiter hloov li cas nrog qhov siab thiab ua kom muaj cua txias. Cov kws tshawb fawb koom nrog hauv txoj kev tshawb fawb tau cia siab tias lub zog ntawm lub dav hlau nrhiav pom tshiab no yuav txawv txav nyob rau ob peb xyoos tom ntej no, muaj peev xwm muab kev nkag siab ntxiv rau Jupiter's oscillating stratospheric qauv.

Qhov kev tshawb pom tshiab no yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm Jupiter lub atmospheric dynamics thiab qhia txog lub peev xwm zoo kawg ntawm James Webb Space Telescope hauv kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm peb lub hnub ci txoj kev txaus siab rau lub cev saum ntuj ceeb tsheej.

