Cov kws tshawb fawb tshawb pom Quartz Nanocrystals hauv Exoplanet Atmosphere

Cov kws tshawb fawb siv Nasa's James Webb Space Telescope tau ua qhov kev tshawb pom zoo kawg nkaus hauv huab cua ntawm exoplanet. Thawj thawj zaug, quartz nanocrystals tau pom nyob rau hauv cov huab cua siab ntawm WASP-17 b, lub hnub qub kub Jupiter exoplanet nyob 1,300 xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb.

Pab pawg tshawb fawb, coj los ntawm David Grant los ntawm University of Bristol, UK, ua qhov kev xav tsis thoob no thaum kawm txog huab cua muaj pes tsawg leeg ntawm WASP-17 b. Lawv tau cia siab tias yuav nrhiav tau aerosols hauv ntiaj chaw huab cua, tab sis lawv xav tsis thoob thaum pom tias cov aerosols tau ua los ntawm cov khoom quartz.

Silicates, uas yog nplua nuj nyob rau hauv silicon thiab oxygen, feem ntau pom nyob rau hauv lub galaxy. Lawv ua rau feem ntau ntawm lub ntiaj teb, lub hli, thiab lwm yam pob zeb saum ntuj ceeb tsheej lub cev. Txawm li cas los xij, cov nplej silicate yav dhau los pom nyob rau hauv exoplanet atmospheres feem ntau yog magnesium-nplua nuj silicates zoo li olivine thiab pyroxene, tsis ntshiab quartz lossis SiO2.

Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau cov kev xav uas twb muaj lawm txog yuav ua li cas exoplanet huab tsim thiab hloov zuj zus. Hannah Wakeford, tus kws sau ntawv ntawm kev tshawb fawb, tau hais tias lawv yuav tsum tau soj ntsuam magnesium silicates. Txawm li cas los xij, lawv pom cov "noob" cov khoom uas xav tau los ua cov nplej loj dua silicate.

Pab pawg tau soj ntsuam WASP-17 b rau ze li 10 teev siv James Webb Telescope. Lawv tau sau ntau dua 1,275 qhov ntsuas ntawm nruab nrab-infrared lub teeb thaum lub ntiaj teb dhau mus rau pem hauv ntej ntawm nws lub hnub qub. Ib qho kev xav tsis thoob tau tshwm sim hauv cov ntaub ntawv - "pob pob" ntawm 8.6 microns - uas yuav tsis xav tau yog tias huab tau ua los ntawm magnesium silicates lossis lwm yam aerosols kub. Txawm li cas los xij, qhov no feature dlhos nrog lub xub ntiag ntawm quartz.

Lub quartz muaju pom nyob rau hauv WASP-17 b lub cua yog zoo li tus hexagonal prisms, zoo ib yam li cov pom nyob rau hauv geodes nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Txawm li cas los xij, lawv yog qhov me me, ntsuas tsuas yog li 10 nanometers thoob plaws. Tsis zoo li cov ntxhia hauv cov huab cua hauv ntiaj teb, cov quartz muaju tuaj hauv lub ntiaj teb cov huab cua nws tus kheej, tsim ncaj qha los ntawm cov pa hauv huab cua.

Kev nkag siab txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm cov huab no yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab lub exoplanet tag nrho. Kub Jupiters zoo li WASP-17 b feem ntau muaj hydrogen thiab helium, nrog me me ntawm lwm cov pa roj xws li dej vapor thiab carbon dioxide. Qhov kev tshawb pom ntawm silica crystals muab kev nkag siab zoo rau cov khoom sib txawv uas ua rau ib puag ncig ntawm lub ntiaj teb no.

Txawm hais tias qhov tseeb kom muaj nuj nqis thiab kev faib tawm ntawm quartz nyob rau hauv exoplanet huab tsis paub tseeb, cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov huab yuav ncig thoob ntiaj teb. Thaum lawv mus txog hnub kub, lawv vaporize thiab tawg.

Qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws no qhib qhov rooj tshiab hauv kev kawm ntawm exoplanet huab cua, nyuaj rau yav dhau los cov kev xav thiab nthuav peb txoj kev paub ntawm cosmos.

Qhov chaw:

- University of Bristol

- Nasa's Ames Research Center

- Goddard Space Flight Center