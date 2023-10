Txoj Kev Tshawb Fawb Tshiab qhia txog lub qhov rais me me ntawm lub sijhawm los cawm Greenland's Melting Ice Sheet

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau muab qhov ci ntsa iab ntawm kev cia siab hauv kev sib ntaus sib tua tiv thaiv kev hloov pauv huab cua. Raws li lub ntiaj teb kub nce mus ntxiv, cov ntawv dej khov uas npog Greenland thiab Arctic tau yaj ntawm qhov ceeb toom. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb ntseeg tias peb yuav muaj lub qhov rai me me ntawm lub sijhawm los tig txhua yam nyob ib puag ncig thiab txuag cov ntawv dej khov yaj uas npog Greenland.

Daim ntawv dej khov Greenland muaj kev txhawj xeeb tseem ceeb vim tias nws muaj peev xwm nce dej hiav txwv los ntawm qhov staggering 20 ko taw yog tias nws yuav yaj tag. Qhov no yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau thaj tsam ntug dej hiav txwv thoob ntiaj teb. Txawm hais tias txoj kev tshawb no tsis muaj kev daws teeb meem kom tsis txhob yaj tag nrho, nws qhia tias kev nqis tes ua nyob rau hauv ib qho kev ntsuas kub tshwj xeeb tuaj yeem pab txo qee qhov cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua.

Cov lus ceeb toom yav dhau los tau qhia tias daim ntawv dej khov Greenland muaj kev pheej hmoo ntawm melting yog tias ntiaj teb kub siab tshaj 3.6 Fahrenheit lossis 2 Celsius saum toj no ua ntej kev lag luam. Tam sim no, peb twb dhau qhov cua sov ntawm 2 Fahrenheit lossis 1.1 Celsius. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tshiab no tau hais tias yuav muaj kev cuam tshuam me ntsis ntxiv hauv kev txuag cov ntawv dej khov.

Raws li kev tshawb fawb, Greenland daim ntawv dej khov muaj zog dua li qhov kev xav yav dhau los. Txawm hais tias qhov muaj peev xwm ntawm qhov tsis tuaj yeem thim rov qab tsis pub dhau ob peb txhiab xyoo tom ntej no tseem muaj yog tias qhov ntsuas kub dhau ntawm 2 Celsius qhov pib, qhov kub nce me ntsis yuav tsis ua rau tag nrho lub cev qhuav dej. Yog tias qhov kub thiab txias tuaj yeem txo qis rov qab rau hauv ib lub sijhawm, nws muaj lub sijhawm los kho qhov kev puas tsuaj thiab muaj peev xwm txuag tau daim ntawv dej khov.

Kev tsom xam yuav tsum tsis yog tsuas yog nyob rau tam sim no melting tab sis kuj tseem tiv thaiv ntxiv melting yav tom ntej. Lub melting peb tab tom pom tam sim no tau teeb tsa nyob rau hauv ntau txhiab xyoo dhau los, thiab yav tom ntej melting yuav nyob ntawm seb peb muaj peev xwm ua kom lub ntiaj teb kub qis dua 2 degrees Celsius.

Txoj kev tshawb no muaj qhov ci ntsa iab ntawm kev cia siab hauv kev tawm tsam kev hloov pauv huab cua. Los ntawm kev ua nyob rau hauv lub qhov rais me me ntawm lub sijhawm, peb tuaj yeem txo cov kev cuam tshuam ntawm cov ntaub ntawv dej khov yaj thiab tiv thaiv cov cheeb tsam ntawm ntug dej hiav txwv los ntawm kev nce dej hiav txwv.

