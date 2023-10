Lub Nce thiab Poob ntawm Malvinoxhosan Bioregion hauv South Africa

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no hu ua "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," luam tawm nyob rau hauv Earth-Science Reviews, tshawb fawb txog kev tuag ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv thaum ntxov- Lub sijhawm nruab nrab Devonian. Lub sijhawm no tau pom muaj huab cua sov dua thiab siab dua dej hiav txwv, nrog thaj av loj hu ua Gondwana nyob ze ntawm South Ncej.

Cov kws tshawb fawb, coj los ntawm Dr. Cameron Penn-Clarke, tau sau thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv fossil tseem ceeb kom nkag siab txog keeb kwm thiab ploj ntawm Malvinoxhosan biota, ib pab pawg ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv uas vam meej hauv cov dej txias dua thiab suav nrog ntau hom plhaub ntses. Los ntawm cov txheej txheem tshawb xyuas cov ntaub ntawv qib siab, lawv tau txheeb xyuas cov txheej txheem sib txawv hauv cov pob zeb thaum ub, txhua qhov qhia txog kev poob ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv thaum lub sij hawm.

Txoj kev tshawb no tau qhia tias qhov poob ntawm Malvinoxhosan biota muaj feem cuam tshuam nrog kev hloov pauv hauv hiav txwv thiab huab cua. Raws li kev nyab xeeb sov, cov khoom tshwj xeeb, dej txias Malvinoxhosan marine tsiaj ploj lawm thiab tau hloov los ntawm ntau hom kev hloov pauv rau cov dej sov. Kev hloov pauv dej hiav txwv cuam tshuam cuam tshuam rau cov dej hiav txwv ntuj, ua rau cov dej sov dua los ntawm cov cheeb tsam ze rau ntawm txoj kab nruab nrab kom ntws mus rau hauv thiab ua rau muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm hom dej sov.

Lub extinction ntawm Malvinoxhosan biota ua rau lub cev qhuav dej ntawm polar ecosystems, uas biodiversity yeej tsis rov qab los. Kev tshawb fawb qhia tias kev sib xyaw ua ke ntawm kev hloov pauv hauv dej hiav txwv thiab qhov kub thiab txias yog qhov tseem ceeb tom qab qhov kev tshwm sim ploj mus. Nws tseem tsis tau paub meej tias qhov kev ploj tuag no puas cuam tshuam nrog lwm tus thaum lub sijhawm Early-Middle Devonian, vim tias muaj hnub nyoog inferences tsis muaj.

Txoj kev tshawb no tseem qhia txog qhov tsis muaj peev xwm ntawm cov polar ib puag ncig thiab ecosystems rau kev hloov pauv hauv dej hiav txwv thiab qhov kub thiab txias. Kev nkag siab txog cov xwm txheej kev ploj tuag yav dhau los tuaj yeem ua rau muaj kev nkag siab zoo rau qhov teeb meem biodiversity tam sim no uas peb tab tom ntsib nyob rau niaj hnub no.

Qhov chaw:

– Ntiaj teb-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595