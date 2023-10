Kev tshawb fawb tshiab ntawm Hip Surgery qhia tau zoo heev

By

Kev tshawb fawb ua los ntawm Dr. Karen Mullins thiab Dr. David Filan ntawm UPMC Whitfield hauv Waterford tau txais kev lees paub rau nws qhov kev tshawb pom tseem ceeb hauv kev phais lub duav. Kev tshawb fawb, nthuav tawm los ntawm tus kws phais mob orthopedic Mr. Patrick Carton ntawm lub rooj sib tham thoob ntiaj teb cov tshuaj kis las hauv tebchaws Askiv, tsom mus rau cov txiaj ntsig zoo ntawm keyhole phais rau kev raug mob ntawm lub duav ntev.

Txoj kev tshawb no tau tshuaj xyuas lub hip impingement, ib qho teeb meem uas tshwm sim los ntawm kev tsim cov pob txha ntawm lub pob thiab lub qhov (socket) ntawm lub duav sib koom ua ke. Cov mob no feem ntau ua rau cov kua muag labral, pob txha mos puas, thiab muaj kev pheej hmoo ntawm osteoarthritis. Cov neeg mob feem ntau muaj kev nruj, nyem, thiab stabbing mob nyob rau hauv puab tais, nrog rau mob ib ce nyob rau hauv lub duav thiab sab nraub qaum.

Cov kev tshawb fawb kuj tseem qhia txog cov teeb meem ntxiv uas tuaj yeem tshwm sim los ntawm hip dysplasia, qhov twg lub duav lub qhov (socket) yog ntiav heev. Nyob rau hauv tas li ntawd, cov neeg mob yuav xav tau ib tug tag nrho lub duav hloov los yog ib tug peri-acetabular osteotomy (PAO), uas muaj kev phais lub plab mog thiab reorienting lub hip socket.

Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tau pom tias Mr. Patrick Carton txoj kev kho mob phais siab heev ntawm UPMC Whitfield muab kev xaiv tsis tshua muaj. Cov txheej txheem no suav nrog tshem cov pob txha uas muaj teeb meem thiab kho cov ntaub so ntswg sib koom ua ke thaum khaws cia lub duav ruaj khov.

Txoj kev tshawb no cov txiaj ntsig, nthuav tawm los ntawm Dr. Karen Mullins ntawm British Association for Sport thiab Exercise Medicine (BASEM) lub rooj sib tham hauv Manchester, tau qhia txog qhov ua tau zoo ntawm cov txheej txheem no. Tom qab 10 xyoo, 90% ntawm cov neeg mob uas tau phais tsis tas yuav hloov tag nrho lub duav lossis PAO. Cov neeg mob kuj tau tshaj tawm txog kev txhim kho tseem ceeb hauv qhov mob thiab kev ua haujlwm txhua hnub, nrog rau kev txaus siab rau lawv cov txiaj ntsig.

Mr. Carton tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov kev tshawb pom no hauv kev muab cov neeg mob thiab cov neeg ncaws pob uas tsis muaj kev cuam tshuam rau kev phais mob loj. Nws tau piav qhia tias cov txheej txheem khaws cia lub duav tau ua pov thawj ua tiav hauv kev kho mob ntau yam ntawm lub duav, nrog rau kev mob caj dab.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no ntawm kev phais lub duav tau pom qhov cuam tshuam zoo ntawm kev phais keyhole hauv kev hais txog kev raug mob rau lub duav ntev. Cov kev tshawb pom muab kev cog lus rau lwm txoj hauv kev cuam tshuam ntau dua, xws li tag nrho lub duav hloov, thiab muab cov neeg mob txhim kho qhov mob thiab ua haujlwm tau zoo.

Qhov chaw:

- Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Mr Patrick Carton