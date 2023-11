Dej los ntawm Qhov Nto Ua Rau Dynamic Core-Mantle Interactions

By

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog kev ua haujlwm sab hauv ntawm peb lub ntiaj teb, qhia tias dej tau maj mam ntws los ntawm lub ntiaj teb saum npoo av. Qhov kev taug kev zoo kawg no yuav siv cov kua los ntawm cov phiaj xwm tectonic nqis, thaum kawg mus txog qhov tseem ceeb tom qab kev taug kev nyuaj 2,900-kilometer trek. Txawm hais tias cov txheej txheem qeeb qeeb, ncua ntau txhiab xyoo, nws tau ua rau tsim cov txheej txheem tshiab ntawm cov tub ntxhais sab nrauv cov hlau molten thiab lub ntiaj teb lub tsho sab nrauv. Cov txheej no tau kwv yees tias yog "ob peb puas kilometers tuab," ua rau nws nyias nyias piv rau lwm cov txheej hauv ntiaj teb.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm Arizona State University, cov kws tshawb fawb tau nthuav tawm tias qhov kev nkag mus rau hauv dej no ua rau muaj tshuaj lom neeg, ua rau tsim cov silica. Co-author Dr. Dan Shim piav qhia tias thaum dej ua tau raws li tus ciam teb ntawm lub hauv paus, nws muaj kev cuam tshuam nrog silicon hauv cov tub ntxhais los tsim cov silica. Qhov kev tshawb pom tseem ceeb no, ua ke nrog cov kev soj ntsuam yav dhau los ntawm cov pob zeb diamond tsim los ntawm cov dej ua pa nrog cov pa roj carbon monoxide nyob rau hauv qhov siab siab, taw qhia rau kev sib cuam tshuam ntawm cov tub ntxhais-mantle, qhia txog kev sib pauv khoom loj.

Qhov cuam tshuam rau peb lub neej txhua hnub ntawm qhov chaw yog qhov tob. Raws li pab pawg tshawb fawb ASU, qhov kev tshawb pom no txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb cov txheej txheem sab hauv, qhia txog lub voj voog dej thoob ntiaj teb ntau dua li yav dhau los lees paub. Qhov hloov pauv "zaj duab xis" ntawm cov tub ntxhais tseem muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau lub voj voog geochemical uas txuas lub voj voog dej-dej nrog cov tub ntxhais sib sib zog nqus hlau.

Qhov kev nkag siab ntawm kev nkag siab lub ntiaj teb sab hauv lub zog ua rau cov kws tshawb fawb muaj txiaj ntsig zoo rau hauv lub ntiaj teb kev hloov pauv thiab cov txheej txheem sib txawv uas hloov kho nws cov qauv. Los ntawm kev nthuav tawm cov kev paub tsis meej uas nyob hauv qab peb txhais taw, cov kws tshawb fawb tau ua txoj hauv kev rau kev paub ntau dua thiab nkag siab tob dua ntawm peb lub ntiaj teb kev sib npaug.