New Timelapse Captures Life Cycle of Foul-Smelling Mushroom

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau sau tseg txog kev yug me nyuam ntxim nyiam thiab kev lwj ntawm cov nceb zoo li tsis zoo rau nws cov ntxhiab tsw. Cov nceb hauv nqe lus nug yog qhov pom ntawm ib qho stinkhorn fungus hu ua Phallus impudicus. Nws feem ntau loj hlob ze ntawm cov ntoo thiab cov nroj tsuag, txuas mus txog 10 nti saum av. Lub hau ntawm qia yog npog hauv cov txiv ntseej-xim av slime hu ua gleba, uas yog lub luag haujlwm rau cov ntxhiab tsw ntxhiab uas tawm los ntawm cov nceb.

Raws li University of Florida, cov ntxhiab tsw ntawm cov stinkhorns tau zoo li cov nqaij tawv, rotting quav, thiab dej phwj tuaj. Txawm hais tias nws cov ntxhiab tsw phem, cov nceb stinkhorn yog qhov tiag tiag. Thaum noj hauv nws lub xeev qe, qhov tsw ntawm cov stinkhorn tau hais tias zoo li hazelnuts.

Cov stinkhorn fungus tawm los ntawm ib qho me me, qe-zoo li lub hauv paus faus rau hauv av thiab anched rau hauv av los ntawm dawb filaments. Lub hauv paus no muaj slime thiab spore-filled mass uas nws thiaj li tsim mus rau hauv foul-smelling cap ntawm nceb.

Hauv cov yeeb yaj kiab uas ntxim nyiam, cov kws tshawb fawb tau tswj xyuas tag nrho lub neej ntawm cov nceb stinkhorn hauv peb teev. Thaum pib, cov nceb tawm ntawm nws lub hauv paus thiab loj hlob sai rau nws qhov loj. Cov yoov tau nrawm nrawm mus rau gleba thiab noj mov ntawm cov slime rau ib ncig ntawm 10 teev, tshem cov txiv ntseej-xim av npog. Nyob rau ob peb hnub tom ntej no, lub cev dawb uas tseem tshuav, hu ua "tus ntiv tes tuag," pib decompose ua ntej thaum kawg muab pov tseg. Cov duab xaus nrog cov txiv hmab txiv ntoo lub cev decomposing thiab dissipating rov qab rau hauv av.

Qhov kev ua neej nyob luv luv no tso cai rau stinkhorns ua kom tiav lawv lub voj voog kev loj hlob. Lub kaus mom ntawm cov nceb muaj spores, uas yoov thiab lwm yam invertebrates ingest thaum lawv haus cov slime. Cov spores no tau tawg mus rau hauv qhov chaw tshiab los ntawm kev tso tawm ntawm cov tsiaj no. Cov tswv yim tshiab no teeb tsa cov kab mob stinkhorn sib nrug los ntawm feem ntau lwm cov nceb tsim cov kab mob, uas cuam tshuam cov spores los ntawm kev tso tawm rau saum huab cua.

Cov yeeb yaj kiab timelapse zoo kawg nkaus tau muab qhia los ntawm tsoomfwv chaw ua haujlwm hav zoov rau thaj tsam Soest-Sauerland ntawm sab hnub tuaj lub teb chaws Yelemees. Nws tau siv peb lub lis piam los ntes cov duab, nrog cov kws tshawb fawb ua siab ntev tos lub stinkhorn tsim thiab tshuaj xyuas lub koob yees duab tsis tu ncua. Cov vis dis aus muab qhov kev pom zoo ntawm lub neej voj voog thiab lub tswv yim tsim kev loj hlob ntawm cov nceb stinkhorn.

