Tsis tshua muaj duab ntes ntsib nrog Juvenile Ocean Sunfish Tawm ntawm ntug dej hiav txwv ntawm British Columbia

Ib tug scuba diver tsis ntev los no tau muaj lub sijhawm zoo kawg los ntes cov duab tsis tshua muaj ntawm ob tus menyuam yaus hauv hiav txwv hnub ci (Mola mola) ua luam dej ua ke hauv dej emerald tawm ntawm ntug dej hiav txwv ntawm British Columbia, Canada. Cov vis dis aus, coj los ntawm tus kws tshawb fawb pej xeem Timothy Manuelides, nthuav qhia cov tub ntxhais hluas hnub ci nrog ib lub tsev kawm ntawv ntawm poj ntsuam rockfish thiab yellowtail rockfish.

Txawm hais tias cov kws tshaj lij tsis muaj kev paub txog cov theem pib ntawm hnub ci lub neej, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas cov tib neeg no raws li cov menyuam yaus hauv dej hiav txwv hnub ci raws li lawv lub plab angular thiab me me. Marine biologist Marianne Nyegaard, tus kws tshaj lij hauv dej hiav txwv hnub ci, tau lees paub lawv cov cim hauv Facebook tshaj tawm, hais txog lawv "tus menyuam mos."

Kev ntsuas kwv yees li 24 ntiv tes (60 centimeters) nyob rau hauv txoj kab uas hla, cov menyuam hnub nyoog hnub nyoog no muaj li tsib npaug me dua li cov hnub qub laus tab sis loj dua lawv cov me nyuam mos loj ntawm 0.1 nti (2.5 millimeters). Feem ntau, me ntsis paub txog lub neej thaum ntxov ntawm cov ntses hnub ci, thiab txhawm rau txheeb xyuas lawv cov larvae kom raug, DNA sequencing yuav tsum tau.

Contrary to common misconceptions, the video highlights that sunfish muaj peev xwm ua luam dej sai tshaj li ntau xav. Cov kws tshawb fawb tau sau tseg hauv Facebook tshaj tawm tias cov ntses hnub ci feem ntau pom tau tias qeeb vim lawv "tshav ntuj" tus cwj pwm ntawm dej hiav txwv, qhov chaw uas lawv bask hauv qhov sov sov tom qab siv sij hawm hauv qhov tob tob. Txawm li cas los xij, lawv tuaj yeem ua luam dej nrawm thaum xav tau.

Dej hiav txwv hnub ci, tseem hu ua mola, tau txais lawv lub npe los ntawm lawv puag ncig, flattened duab reminiscent ntawm millstone. Cov tsiaj ntxim nyiam no tuaj yeem ncav cuag qhov loj me li cov neeg laus, loj hlob mus txog 10 feet (3 meters) inch. Sunfish nyob hauv ntau hom dej hiav txwv thoob ntiaj teb, los ntawm cov dej kub kub mus rau cov hiav txwv kub, thiab nyiam siv lawv lub sijhawm nyob nruab nrab ntawm qhov chaw thiab qhov tob txog li 660 feet (200 meters).

Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias cov duab yeeb yaj kiab thiab kev tshawb fawb ntxiv tau ua rau muaj kev kawm txuas ntxiv ntawm Mola hom tawm ntawm ntug dej hiav txwv sab hnub poob ntawm North America. Dr. Marianne Nyegaard, tus thawj coj ntawm Kev Tshawb Fawb Dej Hiav Txwv Sunfish, tau txheeb xyuas cov ntses no feem ntau yog cov menyuam mos Mola mola, qhov txawv ntawm lwm hom uas pom hauv cov dej no, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

