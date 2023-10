NASA's Moon Rover Prototype ua tiav Lunar Obstacle Course

By

NASA lub hli tshiab rover qauv, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), tau ua tiav ib qho kev khuam siab simulating rugged struts ntawm lub hli. Lub rover tau teem caij mus rau lub lunar sab qab teb ncej nyob rau lub Kaum Ib Hlis 2024 nyob rau ntawm SpaceX Falcon Heavy foob pob ua ntxaij.

Txhawm rau kuaj VIPER kev txav mus los, cov kws ua haujlwm ntawm NASA's Glenn Research Center hauv Cleveland tau tsim qhov chaw simulated lunar nrog cov pob zeb loj, qhov chaw siab tshaj, thiab qhov tob tob. Lub rover yuav tsaws ntawm Mons Mouton, lub roob ze ntawm lub hli sab qab teb tus ncej, thiab yuav ua haujlwm nrog lub hnub ci ib puag ncig rau yav tom ntej Artemis qhov kev xaiv tsaws chaw xaiv thaum lub sijhawm ua haujlwm kwv yees li 100 hnub.

NASA tau tshaj tawm cov vis dis aus ntawm lub rover qhov kev kuaj mob tsis ntev los no, qhia nws lub peev xwm los kov yeej cov teeb meem uas nws yuav ntsib ntawm lub hli. Cov kev sim no suav nrog kev taug kev los ntawm txoj kab nqes hav, hla craters, thiab taug kev nrawm zoo li av. Kev ua tiav tiav ntawm cov kev xeem no qhia tau hais tias VIPER tau tsim zoo los tshawb txog lub hli rugged struts.

Raws li ib feem ntawm NASA txoj haujlwm Artemis, uas yog lub hom phiaj los tsim kom muaj kev sib haum xeeb nyob rau lub hli, VIPER yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txheeb xyuas qhov chaw uas dej thiab lwm yam kev pabcuam tuaj yeem muab rho tawm los txhawb lub sijhawm ntev nyob hauv lub hli. Tsis tas li ntawd, VIPER lub hom phiaj nrhiav kev nthuav tawm lub hauv paus chiv keeb ntawm cov dej khov thiab lwm yam tsis hloov pauv ntawm lub hli, lawv khaws cia ntau txhiab xyoo, thiab lawv txoj kev khiav tawm ntawm cov av lunar.

Cov kws ua haujlwm ntawm NASA's Johnson Space Center hauv Houston kuj tau sim VIPER cov cuab yeej tshawb fawb zaum kawg, Regolith Ice Laum rau Kev Tshawb Fawb Tshiab Terrain (TRIDENT). TRIDENT yog ib qho kev xyaum ua haujlwm uas yuav siv los muab cov av txiav los ntawm txog li peb taw hauv qab lub hli. Qhov ntsuas no yuav muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lub zog, compactness, thiab kub ntawm cov av lunar.

Kev ua tiav tiav ntawm VIPER qhov kev sim txav mus los thiab kev koom ua ke ntawm nws cov cuab yeej tshawb fawb zaum kawg coj NASA ib kauj ruam los ze dua rau kev qhib qhov tsis meej ntawm lub hli sab qab teb ncej thiab paving txoj hauv kev rau yav tom ntej kev tshawb fawb lunar.

