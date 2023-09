Tsim ntawm Pink Diamonds: Kev pom los ntawm Argyle Mine

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Curtin University, lub tuam txhab mining Rio Tinto, thiab cov npoj yaig thoob ntiaj teb delved rau hauv kev tsim cov pob zeb liab liab thiab lawv txoj kev sib txuas rau kev tawg ntawm lub supercontinent. Txoj kev tshawb no tsom mus rau lub npe nrov Argyle pob zeb diamond mine nyob rau hauv Western Australia, uas ua tau ntau tshaj 90% ntawm lub ntiaj teb no pob zeb diamond liab. Los ntawm kev txheeb xyuas cov khoom siv los ntawm cov mine, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias qhov hluav taws kub tawg uas coj cov pob zeb diamond mus rau saum npoo tau tshwm sim kwv yees li 1.3 billion xyoo dhau los, ua ke nrog kev tawg ntawm supercontinent Nuna.

Kev tsim cov pob zeb liab liab pib sib sib zog nqus hauv lub ntiaj teb lub pob zeb, qhov twg carbon crystallizes rau hauv cov pob zeb tsis muaj xim nyob rau hauv lub siab loj heev. Kev sib tsoo ntawm cov pob zeb hauv av, raws li pom nyob rau hauv Kimberley thiab Northern Australia, ua rau lub pob zeb diamond deformation, ua rau lawv cov xim liab. Cov kws tshawb fawb tseem pom tau tias cov pob zeb diamond xav tau nce mus sai sai rau saum npoo los ntawm kev tawg hluav taws kub kom khaws lawv cov pob zeb diamond.

Thaum txoj kev tshawb fawb pom lub teeb ntawm kev tsim cov pob zeb liab liab thiab lawv txoj kev sib txuas rau cov xwm txheej supercontinent breakup, nrhiav cov pob zeb diamond zoo sib xws tseem yog qhov nyuaj. Cov seams uas koom nrog continental blocks tuaj yeem npog los ntawm sediment tshaj lab lossis billions xyoo, zais cov pob zeb diamond-cov kabmob uas muaj peev xwm. Tsis tas li ntawd, cov kav dej pob zeb diamond-cov kabmob feem ntau nqaim, ua rau lawv qhov kev tshawb pom nyuaj dua.

Txawm hais tias cov kev cov nyom no, txoj kev tshawb no muab kev pom zoo rau cov neeg tsim khoom thiab kev lag luam pob zeb diamond hauv kev nrhiav cov chaw muaj peev xwm rau cov pob zeb diamond liab. Kev nkag siab txog cov txheej txheem geological tom qab tsim cov pob zeb tsis tshua muaj no tuaj yeem pab txo qis hauv thaj chaw muaj peev xwm rau kev tshawb nrhiav thiab kev tsuas. Txawm li cas los xij, cov txheej txheem ntawm kev nrhiav cov pob zeb liab liab tau xav tias yuav nyob twj ywm thiab xav tau kev tshawb fawb thiab kev tshawb fawb ntau.

Qhov chaw:

- Lub ntsiab lus tseem ceeb: Kev Sib Txuas Lus: "Lub sijhawm ntawm mantle metasomatism hauv kev tsim cov pob zeb diamond Argyle, Western Australia"

- Ntxiv Qhov Chaw: ABC Xov Xwm Australia: "Argyle diamonds: Outback mine lub npe paj yeeb lub pov haum yug los ntawm kev tawg ntawm lub teb chaws thaum ub"