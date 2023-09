Qhov tseem ceeb ntawm Tiltmeters hauv Kev Saib Xyuas Volcanoes

By

Tiltmeters tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev saib xyuas hluav taws xob rau ntau xyoo, muab kev pom zoo rau tus cwj pwm ntawm cov hluav taws xob thiab kev txav ntawm magma. Txawm hais tias satellite-raws li txoj hauv kev tau dhau los ua qhov tseem ceeb hauv xyoo tas los no, tiltmeters tseem yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb.

Kev siv cov ntaub ntawv qaij nyob rau hauv kev saib xyuas hluav taws xob hnub rov qab mus rau lub xyoo pua 20th thaum cov kws tshawb fawb pib paub txog kev sib raug zoo ntawm volcanic eruptions thiab kev hloov ntawm topography. Dr. Thomas Jaggar, ib tug pioneering volcanologist, pib taug qab qaij hloov ntawm Hawaiian volcanoes nyob rau hauv 1917 siv cov cuab yeej tsim tshwj xeeb.

Ib qho kev nce qib tseem ceeb hauv tiltmeter thev naus laus zis tuaj rau xyoo 1950 thaum Dr. Jerry Eaton tsim lub raj dej tiltmeter. Cov cuab yeej no tso cai rau kev ntsuas qhov tseeb ntawm qaij, ua rau cov kws tshawb fawb los taug qab kev txav ntawm Kīlauea lub rooj sib tham thaum lub sijhawm tawg. Lub raj dej tiltmeter muaj peb lub lauj kaub dej sib txuas, uas txav mus rau hauv av qaij. Los ntawm kev ntsuas qhov tob ntawm dej hauv txhua lub lauj kaub, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab qhov ntsuas qhov qaij.

Cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv ntawm cov dej raj qaij cov ntaub ntawv tau ua pov thawj tias tsis muaj nuj nqis raws li nws tau muab lub sijhawm ntsuas ntsuas, tso cai rau kev txheeb xyuas kev nce nqi thiab deflation cycles ntawm eruptions. Cov ntaub ntawv txuas ntxiv no ntawm qaij ua rau cov kws tshawb fawb los ua qhov kev tshawb pom uas yuav tsis tuaj yeem ua tau yog tias cov ntaub ntawv tsuas yog sau thaum lub sijhawm tawg.

Hauv xyoo 1970, cov tshuab hluav taws xob tiltmeters tau qhia, muab kev ntsuas ntau dua. Cov cuab yeej no tau nruab rau hauv qhov chaw tiv thaiv thiab tuaj yeem ntsuas qhov qaij mus rau ib feem ntawm microradian txhua feeb.

Nyob rau hauv xyoo tas los no, cov ntaub ntawv qaij los ntawm Kīlauea lub rooj sib tham tau qhia qhov zoo sib xws rau cov ntaub ntawv txij li xyoo 1950 txog rau xyoo 1970, qhia tias lub roob hluav taws tus cwj pwm tsis tau hloov pauv txij li xyoo 2018. Qhov kev txuas ntxiv no tso cai rau cov kws tshawb fawb siv cov ntaub ntawv yav dhau los los ua kev kwv yees txog kev coj tus cwj pwm yav tom ntej thiab sim kev xav txog lub roob hluav taws lub kav dej.

Cov kev soj ntsuam tsis ntev los no los ntawm tiltmeters ze Kīlauea's caldera qhia magma tsub zuj zuj hauv South Caldera reservoir, zoo ib yam li cov xwm txheej dhau los hauv 2015 thiab 2021. Qhov kev paub no pab cov kws tshawb fawb nkag siab txog cov txheej txheem tam sim no thiab tuaj yeem nthuav tawm cov kev pom tshiab txog lub roob hluav taws tus cwj pwm yav dhau los.

Hauv kev xaus, tiltmeters tau yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv kev saib xyuas hluav taws xob, muab kev ntsuas txuas ntxiv ntawm qaij thiab ua rau peb nkag siab txog kev ua volcanic. Cov ntaub ntawv ntev thiab ncaj ncees ntawm qaij ntawm Kīlauea tseem pab txhawb kev tshawb pom tshiab thiab kev kwv yees rau yav tom ntej eruptions.

Qhov chaw:

- Teb Chaws Asmeskas Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Volcano Saib

- Teb Chaws Asmeskas Geological Survey (USGS)