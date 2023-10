Qhov Tsis Paub thiab Qhov Tseem Ceeb ntawm Asteroids

By

Asteroids, cov pob zeb tsis paub meej uas nyob hauv peb lub hnub ci, tau ntev txaus siab rau geologists. Cov khoom saum ntuj ceeb tsheej no tsis tsuas yog muab cov lus qhia txog keeb kwm ntawm peb lub hnub ci tab sis kuj muaj peev xwm sib tsoo nrog lub ntiaj teb, ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev. Ib qho asteroid uas tau txais kev saib xyuas yog Bennu, ib feem peb ntawm ib mais dav pob zeb uas yuav nyob rau ntawm txoj kev mus rau lub ntiaj teb nyob rau hauv 200 xyoo tom ntej.

Tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb tau coj rov qab cov seem ntawm Bennu los kawm txog nws qhov muaj pes tsawg leeg. Lub dav hlau tau tsim nyob rau xyoo 2016 tau ua tiav orbited lub hnub qub, kos nws qhov chaw thiab nthuav tawm qhov tsaus ntuj thiab grimy tsos. Qhov no qhia tau tias muaj cov pa roj carbon monoxide, lub tsev thaiv lub neej tseem ceeb. Kev nkag siab txog kev sib xyaw ntawm carbon thiab amino acids hauv cov khoom ntuj ceeb tsheej zoo li Bennu tuaj yeem muab kev nkag siab txog lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb thiab lub peev xwm rau txoj sia nyob lwm qhov hauv ntiaj teb.

Ib txoj hauv kev uas cov kws tshawb fawb tshawb fawb txog asteroids yog los ntawm kev tshuaj xyuas cov xwm txheej uas lawv tau tshwm sim yav dhau los. Chesapeake Bay, nyob hauv Virginia, ntseeg tau tias tau tsim los ntawm kev cuam tshuam lub hnub qub 35 lab xyoo dhau los. Qhov xwm txheej no cuam tshuam rau thaj av ntawd, ua rau muaj tsunamis thiab hloov pauv thaj chaw ntawm North America sab hnub tuaj. Cov xwm txheej zoo sib xws thoob plaws ntiaj teb keeb kwm tau ua rau muaj kev puas tsuaj loj, ua rau txoj kev hloov pauv thiab tso cai rau lub neej tshiab tshwm sim.

Kev kawm asteroids zoo li Bennu thiab cov xwm txheej cuam tshuam yav dhau los tso cai rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab zoo txog peb lub hnub ci keeb kwm thiab qhov muaj feem cuam tshuam rau lub ntiaj teb yuav ntsib yav tom ntej. Los ntawm kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej no, peb tuaj yeem txuas ntxiv nthuav peb txoj kev paub txog lub qab ntuj khwb thiab kev muaj peev xwm rau lub neej dhau ntawm peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- NASA