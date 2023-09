NASA Solar Solar Probe Captures Rare Video of Powerful Solar Eruption

By

NASA lub hnub ci kev sojntsuam tau ua tiav los ntawm lub zog coronal mass ejection (CME) los ntawm lub hnub, muab cov pov thawj tseem ceeb rau txoj kev xav mus ntev, lub koom haum tshaj tawm. Lub Parker Solar Probe tau ntes cov duab video ntawm qhov tsis tshua muaj tshwm sim thaum nws ya los ntawm CME thaum lub Cuaj Hlis 5, 2022.

Coronal loj ejections yog eruptions ntawm plasma nyob rau hauv lub hnub sab nraum cua. Lawv muaj peev xwm ua rau muaj kev cuam tshuam huab cua hauv qhov chaw uas tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo rau satellites thiab cuam tshuam kev sib txuas lus thiab navigation systems. Qee zaum, CMEs muaj zog tuaj yeem cuam tshuam cov phiaj xwm hluav taws xob hauv ntiaj teb.

Cov kws tshawb fawb tau theorized tias CMEs tuaj yeem cuam tshuam nrog cov plua plav interplanetary, nqa tawm sab nraud. Qhov kev xav no tau tawm tswv yim hauv ib daim ntawv 2003. Cov kev soj ntsuam tsis ntev los no los ntawm Parker Solar Probe tau lees paub qhov tshwm sim no, raws li nws pom CME ua haujlwm zoo li lub tshuab nqus tsev vacuum thiab tshem tawm cov plua plav mus txog li 6 lab mais ntawm lub hnub. Txawm li cas los xij, cov plua plav tau nrawm nrawm dua.

Kawm txog kev sib cuam tshuam ntawm CMEs thiab cov plua plav interplanetary yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees qhov ceev ntawm CMEs taug kev los ntawm lub hnub mus rau lub ntiaj teb. Qhov kev paub no tuaj yeem pab tsim kev kwv yees zoo dua rau CME tuaj txog thiab muaj feem cuam tshuam rau peb lub ntiaj teb.

Parker Solar Solar Probe, tau tsim tawm xyoo 2018, txuas ntxiv nws lub luag haujlwm ntawm kev tshawb nrhiav lub hnub huab cua los ntawm kev mus los ze rau nws qhov chaw tshaj li lub dav hlau yav dhau los. Qhov sib thooj no muab lub sijhawm tsis tau muaj dua los kawm lub hnub thiab nws cov xwm txheej ntau yam.

Los ntawm kev soj ntsuam thiab txheeb xyuas cov xwm txheej zoo li kev ntsib nrog CME, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nthuav dav lawv txoj kev nkag siab ntawm lub hnub tus cwj pwm thiab txhim kho lawv lub peev xwm los kwv yees thiab txo qhov muaj peev xwm huab cua txaus ntshai.

