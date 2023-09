NASA lub Perseverance rover tsim oxygen rau Mars

By

NASA's Perseverance rover lub hom phiaj tau ua tiav lub hom phiaj tseem ceeb los ntawm kev ua tiav cov pa oxygen rau saum npoo ntawm Mars. Lub rover cia siab rau Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) los hloov cov pa roj carbon dioxide-nplua nuj Martian cua mus rau hauv pa oxygen. Qhov kev tawg no muaj qhov cuam tshuam loj rau yav tom ntej manned missions rau Red Planet.

MOXIE, ib qho cuab yeej me me nyob rau hauv Perseverance rover, qhov tseem ceeb ua raws li cov cog cog rau kev tsim cov pa oxygen. Nws siv cov txheej txheem hu ua khoom oxide electrolysis los cais cov pa atoms ntawm carbon dioxide molecules. Cov pa roj carbon dioxide yog muab los ntawm Martian huab cua, thiab tom qab ntawd cov pa oxygen tsim los ntawm cov txheej txheem cua sov.

Kev vam meej ntawm cov pa oxygen ntawm Mars yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev tsim kom muaj tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb. Oxygen tsis yog tsuas yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg caij nkoj ua pa, tab sis nws kuj yog ib qho tseem ceeb ntawm kev txhawb nqa rau cov foob pob hluav taws. Muaj peev xwm tsim cov pa oxygen siv cov peev txheej muaj nyob hauv Mars txhais tau hais tias cov haujlwm yav tom ntej tuaj yeem cia siab tsawg dua ntawm cov khoom siv hauv ntiaj teb, ua rau lawv muaj kev ywj pheej thiab siv nyiaj ntau dua.

Txawm li cas los xij, MOXIE tam sim no tsuas yog tsim los tsim cov pa oxygen me me raws li qhov pov thawj ntawm lub tswv yim. Nws muaj peev xwm tsim tau txog 10 grams ntawm oxygen ib teev, uas yog sib npaug li 10 feeb ntawm breathable oxygen rau ib tug astronaut. Txhim kho cov thev naus laus zis kom ua tau raws li cov pa oxygen xav tau ntawm lub luag haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm yuav xav tau kev txhim kho ntxiv thiab kho kom zoo.

Qhov kev ua tau zoo ntawm MOXIE lub peev xwm ntawm Mars coj peb ib kauj ruam los ze zog rau tib neeg kev tshawb nrhiav lub Ntiaj Teb Liab. Qhov kev ua tiav tseem ceeb no tsis yog tsuas yog ua pov thawj qhov ua tau ntawm kev tsim cov pa oxygen ntawm Mars tab sis kuj tseem qhib tau rau lwm qhov kev sim siv cov khoom siv hauv tsev uas tuaj yeem txhawb kev siv zog yav tom ntej.

Qhov chaw:

