Tswb theem ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob pom nyob rau hauv tsov rog-Wounded neeg mob nyob rau hauv Ukraine

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom txog qib ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob hauv cov kab mob los ntawm cov neeg mob ua tsov rog hauv Ukraine. Txoj kev tshawb no, ua los ntawm Lund University hauv Sweden hauv kev koom tes nrog Ukrainian microbiologists, pom cov qib tsis tau pom dua, tshwj xeeb hauv cov kab mob Klebsiella pneumoniae. Qhov no tau tsa qhov kev xav tau kev txhawb nqa thoob ntiaj teb los daws qhov kev txhawj xeeb loj no.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv The Lancet Infectious Diseases, txheeb xyuas cov kab mob tsis zoo hauv cov neeg mob raug mob hauv kev ua tsov ua rog thiab kho hauv tsev kho mob. Cov kev tshawb pom tau qhia tias ntau tus neeg mob muaj cov kab mob uas muaj kev tiv thaiv siab heev. Xib fwb Kristian Riesbeck, kws kho mob Bacteriology ntawm Lund University, qhia nws txoj kev xav tsis thoob thaum ntsib cov kab mob uas muaj kev tiv thaiv siab. Nws hais txog qhov xwm txheej ceev thiab xav tau kev pab hauv Ukraine.

Kev tsov rog tsis tsuas yog ua rau tib neeg kev txom nyem loj heev tab sis kuj ua rau muaj kev sib ntaus sib tua tiv thaiv kab mob. Cov tsev kho mob nyuaj siab thiab rhuav tshem cov tsev kho mob hauv tsev kho mob tau pab rau cov neeg mob kis kab mob thaum lawv kho. Cov qauv tau sau los ntawm 141 tus neeg raug tsim txom ua tsov rog, suav nrog cov neeg laus uas raug mob thiab cov menyuam mos uas mob ntsws. Cov txiaj ntsig tau pom tias ntau tus kab mob Gram-negative pom muaj kev tiv thaiv rau cov tshuaj tua kab mob uas nquag siv, suav nrog cov uas tseem tsis tau muaj nyob hauv khw. Tsis tas li ntawd, ze li ntawm 10% ntawm cov qauv muaj cov kab mob tiv thaiv kab mob colistin, txawm tias suav tias yog "kawg-chaw kho mob" tshuaj tua kab mob.

Kristian Riesbeck tau qhia txog kev txhawj xeeb txog kev tawm tsam los ntawm cov kab mob Klebsiella pneumoniae, uas tuaj yeem ua rau muaj mob txawm tias cov neeg muaj lub cev tsis muaj zog. Nws tau taw qhia tias qhov kev tiv thaiv tau pom nyob rau hauv txoj kev tshawb no tshaj ib yam dab tsi uas pom ua ntej, nrog rau 6% ntawm cov qauv uas muaj cov kab mob resistant rau tag nrho cov tshuaj tua kab mob. Riesbeck tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev pab Ukraine hauv kev hais txog qhov xwm txheej tsis tu ncua los tiv thaiv kev kis tus kab mob tiv thaiv ntxiv thiab tiv thaiv tag nrho cov cheeb tsam European.

- "Cov kab mob ntau yam tshuaj tiv thaiv Gram-negative kab mob hauv cov neeg raug tsim txom ua tsov ua rog hauv Ukraine, 2022" - Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Virakatus, thiab Kristian Riesbeck - Tus Kab Mob Lancet Infectious.