Npaj rau Orionids Meteor Shower

By

Cov kws tshawb fawb amateur hauv Ontario tau mob siab rau tos lub ncov ntawm Orionids meteor da dej hnub so no. Nrog txog li 20 meteors ib teev, nrog rau cov pob taws ci ntsa iab, nws tau teeb tsa ua ib qho kev tshwm sim zoo kawg nkaus. Lub meteor da dej yog tsim los ntawm plua plav nplej los ntawm comet Halley thiab pom txhua xyoo nyob rau lub Kaum Hli thiab Kaum Ib Hlis. Txawm li cas los xij, xyoo no nws yuav tsum ncav cuag nws qhov siab tshaj plaws thaum hmo ntuj ntawm Lub Kaum Hli 21st txog Lub Kaum Hli 22nd.

Txhawm rau kom pom qhov pom ntawm lub hnub qub da dej, nws raug nquahu kom pib saib ib ncig ntawm 10:30 teev tsaus ntuj hnub Saturday, thaum lub hnub qub Orion tshem tawm lub qab ntug sab hnub tuaj. Lub hli tuaj yeem cuam tshuam kev pom, tab sis yog tias koj txaus siab nyob lig, tos kom txog thaum lub hli teem ib ncig ntawm 1:15 teev sawv ntxov hnub Sunday yuav muab cov kev pom zoo dua.

Txawm hais tias Orionids meteor da dej yog suav tias yog qhov nruab nrab, nws tseem cog lus tias muaj kev ntxim nyiam. Gary Boyle, tseem hu ua Backyard Astronomer, qhia tias tej zaum yuav muaj qee qhov ci ntsa iab uas tuaj yeem ua tau zoo heev, txawm tias lub hli saum ntuj.

Rau cov neeg nyiam mus ntes cov duab ntawm meteor da dej, nrhiav qhov chaw tsaus nti ntawm lub nroog teeb yog qhov tseem ceeb. Kev teeb tsa lub koob yees duab DSLR ntawm lub koob yees duab nrog lub xov tooj tso tawm thiab siv 20 mus rau 30-thib ob qhov kev cuam tshuam yuav ua rau muaj feem ntau ntawm kev ntes qee yam hauv koj qhov kev pom.

Ntxiv nrog rau lub hnub qub da dej, cov hnub qub tseem yuav muaj sijhawm pom cov ntiaj chaw Saturn, Jupiter, thiab Venus, nrog rau lub caij ntuj no Milky Way. Siv lub iPhone stargazing app Sky Guide tuaj yeem pab paub meej tias koj tab tom pom dab tsi.

Yog tias koj txaus siab rau huab cua txias dua, Geminids meteor da dej yog lwm qhov kev tshwm sim uas tos ntsoov rau. Radiating los ntawm lub constellation Gemini, nws yuav ncov nyob rau yav tsaus ntuj ntawm lub Kaum Ob Hlis 14th mus rau lub Kaum Ob Hlis 15th. Geminids meteor da dej xav tias yuav zoo dua li Orionids, nrog cov meteors qeeb dua uas muaj feem ntau dua los ua cov pob taws ci ntsa iab.

Yog xav paub ntxiv thiab cov ntaub ntawv hais txog astronomy, mus saib Gary Boyle lub vev xaib, wondersofastronomy.com. Boyle, tus neeg nyob hauv South Roob, Ontario, tam sim no tab tom khiav kev sib tw pab nyiaj rau kev soj ntsuam tshiab.

Qhov chaw:

- wondersofastronomy.com