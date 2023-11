By

NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) txuas ntxiv ua qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws hauv nws txoj kev tshawb nrhiav kom pom exoplanets orbiting ci hnub qub. Txog rau tam sim no, TESS tau txheeb xyuas kwv yees li 400 qhov kev hloov pauv ntawm exoplanets, nrog rau 6000 tus neeg sib tw ntxiv tseem tos qhov kev lees paub. Nyob rau hauv ib txoj haujlwm tsis ntev los no hu ua Validation of Transiting Exoplanets siv Cov Cuab Yeej Siv Txheeb Xyuas (VaTEST), cov kws tshawb fawb tau ua tiav yim lub ntiaj teb muaj peev xwm siv cov ntaub ntawv tsom iav hauv av, cov duab daws teeb meem siab, thiab cov cuab yeej siv ntsuas ntsuas.

Lub validated exoplanets, xaiv TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, thiab TOI-5799b, thaj tsam ntawm lub ntiaj teb loj ntawm 1.42 radi. Cov kev tshawb pom no ua rau peb nkag siab txog ntau haiv neeg thiab cov yam ntxwv ntawm exoplanets dhau ntawm peb lub hnub ci.

Ntxiv nrog rau kev siv tau, cov kws tshawb fawb kuj tau kawm txog cov khoom sib kis ntawm cov exoplanets siv Hubble Space Telescope (HST) thiab James Webb Space Telescope (JWST) band-pass. Los ntawm kev siv PLATON thiab PandExo cov cuab yeej, lawv muaj peev xwm tau txais kev nkag siab rau hauv huab cua sib xyaw ntawm cov ntiaj teb super. Tshwj xeeb tshaj yog, rau ntawm lub validated exoplanets poob nyob rau hauv lub "keystone ntiaj chaw" cheeb tsam, uas ua rau lawv tshwj xeeb intriguing rau kev kawm ntxiv.

Raws li peb txuas ntxiv mus tshawb txog lub ntiaj teb thiab nthuav tawm ntau exoplanets, kev nkag siab txog cov theem ntawm kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb thiab Neptune ua qhov tseem ceeb. Cov tshiab validated super-Earths muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev kawm txog kev hloov ntawm cov pob zeb me me mus rau cov roj loj loj.

Cov kauj ruam tom ntej hauv kev kawm ntawm cov exoplanets yog kom tau txais cov kev ntsuas radial tshaj tawm huab cua, uas yuav ntxiv dag zog rau peb txoj kev paub txog lawv cov khoom thiab cov yam ntxwv. Kev sib koom ua ke ntawm NASA lub luag haujlwm TESS, cov cuab yeej siv tau zoo xws li TRICERATOPS, thiab cov cuab yeej siv hnub qub tshaj lij pab txhawb kev nce qib tseem ceeb hauv kev tshawb fawb exoplanet thiab peb nkag siab txog qhov dav dav cosmos.

FAQ

1. Muaj pes tsawg lub ntiaj teb transiting exoplanets TESS tau txheeb xyuas txog tam sim no?

TESS tau txheeb xyuas kwv yees li 400 lub ntiaj teb hloov pauv mus rau hnub tim.

2. Yuav ua li cas cov super-Earths validated?

Cov super-Earths tau raug lees paub los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm cov ntaub ntawv tsom iav hauv av, cov duab daws teeb meem siab, thiab cov cuab yeej txheeb xyuas qhov tseeb.

3. Yuav ua li cas yog lub npe ntawm lub exoplanets validated?

Lub validated exoplanets yog tsim los ntawm TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b, thiab TOI-5799b.

4. Dab tsi yog cov cuab yeej siv los kawm txog cov khoom siv hluav taws xob sib kis ntawm cov exoplanet uas tau lees paub?

Cov khoom siv hluav taws xob kis tau zoo ntawm cov txiaj ntsig exoplanet tau kawm siv PLATON thiab PandExo cov cuab yeej.

5. Vim li cas lub ntiaj teb no tseem ceeb heev rau kev kawm?

Rau ntawm lub validated exoplanets poob nyob rau hauv lub "keystone ntiaj chaw" cheeb tsam, uas ua rau lawv tshwj xeeb intriguing rau kev kawm ntxiv.

Qhov chaw:

– [NASA's TESS Mission](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

- [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

- [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)