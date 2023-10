In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries to Land Next Spacecraft in Australia

By

Nyob rau hauv qhov chaw tsim khoom lag luam Varda Space Industries tau tshaj tawm tias nws lub dav hlau tom ntej yuav tsaws hauv Australia. Qhov no tuaj raws li lub tuam txhab txuas ntxiv ua haujlwm nrog Asmeskas cov tswj hwm kom tau txais kev pom zoo rau nws thawj lub hom phiaj rov qab los hauv Utah. Lub US Air Force thiab Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Lag Luam Kev Lag Luam tsis ntev los no tau tsis lees paub Varda daim ntawv thov los tsaws nws lub dav hlau nyob hauv Utah suab puam vim muaj teeb meem kev sib koom tes hauv qab txoj haujlwm rov qab hu ua Part 450.

Varda tus cofounder, Delian Asparouhov, piav qhia tias qhov kev txiav txim siab tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev nyab xeeb, kev tsim, lossis kev soj ntsuam ntawm lub tsheb tab sis nrog kev sib koom tes ntawm peb tog koom nrog. Txawm li cas los xij, lub tuam txhab tseem muaj kev ntseeg siab tias nws ua tau raws li tag nrho cov kev cai tswj hwm thiab tab tom ua haujlwm los tswj cov txheej txheem tshiab ntawm lub hom phiaj rau kev rov nkag.

Raws li Varda txuas ntxiv nws txoj kev koom tes nrog Asmeskas cov neeg tswj hwm, nws tau tsim kev pom zoo nrog Australian tuam txhab Southern Launch rau nws cov tshuaj ntsiav tom ntej kom tsaws ntawm Koonibba Test Range hauv 2024. Asparouhov qhia meej tias qhov kev txav mus rau Australia tsis yog vim muaj teeb meem kev tswj hwm hauv United. Lub xeev tab sis qhov muaj thiab cov peev txheej muab los ntawm ntau qhov sib txawv.

Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, Varda npaj kom muaj tsawg kawg yog peb mus rau plaub qhov chaw hauv online thiab lub hom phiaj kom ua tiav qhov kev nkag mus rau ib hlis ib zaug los ntawm 2026. Lub tuam txhab tau koom tes nrog lwm yam, raws li tau thov los ntawm Utah Test thiab Training Range, qhia txog nws. kev cog lus rau kev koom tes nrog ntau yam kev sib tw kom muaj zog ntxiv.

Kev lag luam chaw tam sim no tab tom ntsib teeb meem kev tswj hwm, nrog peb lub tuam txhab chaw loj ua pov thawj ua ntej Congress thov cov peev txheej ntxiv rau FAA. Cov tuam txhab no kuj tau hais txog qhov xav tau kev tswj hwm kev tswj hwm los txhim kho Asmeskas kev sib tw.

Asparouhov echoed cov kev xav no thiab hais txog qhov kev loj hlob ntawm kev nthuav dav hauv qhov chaw pib ua haujlwm nyob rau cuaj xyoo dhau los. Nws tau hais tias yuav tsum ua kom pom tseeb ntawm kev nce cov neeg ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntawm FAA Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam Kev Lag Luam los tswj cov haujlwm nce ntxiv, tsis yog siv cov kev hloov pauv loj.

Qhov chaw: TechCrunch