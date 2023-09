Lub Bennu Asteroid thiab nws muaj peev xwm cuam tshuam rau lub ntiaj teb

Lub hnub qub-studded cam khwb cia tej zaum yuav nrov qhov kev hem thawj ntawm lub asteroid obliterating tag nrho lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyob rau hauv cov yeeb yam "Tsis txhob Look Up," tab sis nyob rau hauv kev muaj tiag, muaj ib tug asteroid uas muaj peev xwm ua rau muaj kev phom sij rau lub neej tam sim no raug mob rau peb lub ntiaj teb. Lub Bennu Asteroid, nrhiav tau nyob rau hauv 2009, muaj peev xwm ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau lub ntiaj teb yog tias nws yuav tsum hu rau.

Txawm hais tias cov neeg hauv zos tsis tas yuav txhawj xeeb txog qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub hauv lawv lub neej, cov tiam tom ntej yuav muaj kev txhawj xeeb. Hnub tom ntej muaj peev xwm cuam tshuam rau Bennu Asteroid yog lub Cuaj Hlis 24, 2182. Txawm li cas los xij, qhov muaj feem cuam tshuam nrog lub ntiaj teb yog qhov qis heev. Tab sis qhov ntawd tsis tau nres NASA los ntawm kev tshaj tawm lub hom phiaj rau Bennu hauv 2020 los sau cov qauv. OSIRIS-REx spacecraft yuav rov qab los rau lub ntiaj teb hnub Sunday, Cuaj hlis 24 nrog interplanetary nrhiav pom.

Bennu yog lub hom phiaj tshwj xeeb tshaj plaws rau cov kws tshawb fawb vim tias nws tseem tsis tau hloov pauv txij li thaum tsim lub hnub ci 4.6 billion xyoo dhau los. Nws feem ntau nco lub ntiaj teb, tab sis nws lub orbit overlaps nrog peb txhua txhua rau xyoo.

Txawm li cas los xij, txawm tias nws muaj peev xwm ua rau muaj kev puas tsuaj loj, Bennu Asteroid tsis ua raws li cov txheej txheem ntawm "neeg tua neeg ntiaj teb." Raws li NASA, txhua qhov chaw pob zeb loj dua 1 km txog 2 km hauv qhov loj yog suav tias muaj kev cuam tshuam thoob ntiaj teb. Bennu poob qis ntawm qhov kev xav tau loj no. Nws raug cais raws li "Tseem Muaj Kev Nyab Xeeb Asteroid" vim nws qhov ntev tshaj 130 meters thiab nws nyob ze rau lub ntiaj teb lub orbit.

Qhov cuam tshuam ntawm Bennu rau lub ntiaj teb nyob ntawm ntau yam, suav nrog 157 qhov ua tau rau lub ntiaj teb cuam tshuam cov ntsiab lus thiab lawv qhov tshwm sim. Thaum qhov tshwm sim ntau tshaj plaws rau kev cuam tshuam yog lub Cuaj Hlis 24, 2182, muaj 99.963% lub caij nyoog uas lub hnub qub yuav nco lub ntiaj teb.

Yog tias Bennu yuav ua rau muaj kev cuam tshuam, nws tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau thaj tsam ib puag ncig. Lub zog tso tawm yuav ntau dua 20 npaug ntawm Tsar Bomba, qhov muaj zog tshaj riam phom nuclear puas tau sim.

Txog tam sim no, txoj hauv kev ntawm Bennu tsis ua rau muaj kev hem thawj tam sim rau lub ntiaj teb, thiab cov tib neeg xav saib nws yuav xav tau cov cuab yeej tsim nyog xws li lub koob yees duab zoo. Txhawm rau kom paub meej txog huab cua nyob hauv cheeb tsam Vancouver, lub platform uas txhim khu kev qha kev kwv yees nrog cov ncauj lus kom ntxaws cov kev kwv yees hauv zej zog tshwj xeeb muaj.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias NASA txoj haujlwm txuas ntxiv mus rau Bennu yuav muab kev nkag siab ntxiv rau lub hnub qub uas yuav muaj kev phom sij rau yav tom ntej.

Cov Ntsiab Lus:

- Bennu Asteroid: Ib lub hnub qub nrhiav pom hauv xyoo 2009 uas ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb.

- HR MacMillan Space Center: Lub chaw chaw nyob hauv Vancouver, Canada.

- OSIRIS-REx spacecraft: Ib lub dav hlau tso tawm los ntawm NASA los sau cov qauv ntawm Bennu asteroid.

- Muaj peev xwm txaus ntshai Asteroid: Lub asteroid uas loj txaus thiab nyob ze txaus rau lub ntiaj teb ua rau muaj kev hem thawj.

- Tsar Bomba: Cov riam phom nuclear muaj zog tshaj plaws puas tau sim.

Qhov chaw:

- Canadian Space Agency: Cov ntaub ntawv hais txog Bennu asteroid.

- VIA lub platform huab cua huab cua, Huab cua: Muab cov ncauj lus kom ntxaws huab cua rau thaj tsam Vancouver.

- NASA lub hom phiaj nplooj ntawv: Hloov tshiab ntawm qhov kev tshawb pom los ntawm OSIRIS-REx lub hom phiaj rau Bennu.

Nco tseg: Kab lus no yog kev txhais lus muaj tswv yim ntawm lub hauv paus ntsiab lus thiab yuav tsis cuam tshuam tag nrho cov ntsiab lus lossis qhov tseeb kom raug.