Txoj Kev Taug Kev ntawm Jed J. Hancock: Los ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Kawm Qib Siab rau Thawj Tswj Hwm ntawm Space Dynamics Laboratory

Jed J. Hancock tau tawm tsam qhov kev tsis ntseeg ntawm ib tus kws pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv uas ntseeg tias cov kws tsim hluav taws xob tau yug los, tsis tau ua. Kev tshoov siab los ntawm qhov kev sib tw no, Hancock tau dhau los ua tus neeg ua haujlwm hnyav tshaj plaws thaum nws kawm tiav qib siab. Nws txoj kev mob siab rau tau txais kev saib xyuas ntawm tus kws tshaj lij engineering Doran Baker, uas tau pab nws kom tau txais NASA kev sib raug zoo rau nws qib kawm tiav. Niaj hnub no, Hancock ua tus thawj tswj hwm ntawm Space Dynamics Laboratory (SDL), ib qho chaw tsim khoom thiab tshawb fawb hauv Utah State University.

SDL, koom tes nrog University of Arizona, tsim cov khoom sib dhos thiab cov khoom siv hluav taws xob rau NASA's OSIRIS-REx spacecraft. Lub dav hlau no, nruab nrog peb lub koob yees duab sib sau ua ke hu ua OCAMS, tau pib lub hom phiaj los tshawb txog lub hnub qub Bennu. Cov koob yees duab, uas yog PolyCam, MapCam, thiab SamCam, tau ua haujlwm tshwj xeeb xws li tsom rau Bennu qhov chaw thiab kos duab xim. Hancock thiab nws pab neeg ntawm SDL tau ua qhov kev sim dav dav kom ntseeg tau tias lub koob yees duab ua haujlwm tau zoo hauv qhov chaw.

Lub hom phiaj OSIRIS-REx tau ze rau qhov kawg vim nws npaj yuav rov qab cov qauv ntawm Bennu rau lub ntiaj teb tom qab lub hlis no. Lub dav hlau yuav tso tawm Sample Return Capsule hla California ntug dej hiav txwv, uas Lockheed Martin yuav rov qab. Lub capsule no yuav tsum muaj cov lus qhia tseem ceeb txog lub hauv paus pib ntawm peb lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, OSIRIS-REx tseem tsis tau tshawb nrhiav tiav. Nws yuav sai sai no pib lub hom phiaj tshiab, hu ua OSIRIS-APEX, los kawm txog lub hnub qub Apophis, uas yuav muaj kev sib ntsib ze nrog lub ntiaj teb hauv 2029.

SDL, tau tsim los ntawm Doran Baker hauv xyoo 1982, muaj keeb kwm ntev los pab rau qhov chaw tshawb nrhiav. Raws li University Affiliated Research Center rau Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv, SDL tau koom nrog ntau qhov chaw pabcuam thiab cov tshuab sensor. Nws kuj tau ua haujlwm ntawm cov duab tub rog, kev txawj ntse, thiab cov tshuab tsis muaj neeg tsav dav hlau. Lub chaw soj nstuam tau cog lus los muab cov lus cog tseg rau cov koom tes ua haujlwm, suav nrog NASA thiab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv, qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev tshawb pom thiab kev ruaj ntseg hauv tebchaws.

Raws li Jed J. Hancock coj SDL hauv nws qhov kev ua haujlwm tsis tu ncua, lub chaw kuaj mob npaj rau kev tso lub tsom iav dub tshiab ntawm Kennedy Space Center. Lub koob yees duab no tau cog lus tias yuav txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub qab ntuj khwb thiab ntxiv dag zog rau SDL lub luag haujlwm hauv cov kev tshawb fawb tseem ceeb tshaj plaws.

