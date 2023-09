Siv lub gyroscope los ntsuas qhov txawv ntawm lub ntiaj teb kev sib hloov

By

Ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb tau tsim ib txoj hauv kev tshiab los ntsuas kev hloov pauv hauv lub ntiaj teb kev sib hloov siv lub gyroscope. Cov kws tshawb fawb, raws li lub teb chaws Yelemees's Geodetic Observatory Wettzell, tsim 16-meter-ntev laser kab noj hniav, hu ua "G," uas ua haujlwm raws li lub nplhaib-hom gyroscope. Nyob rau hauv, dual laser beams taug kev nyob rau hauv opposite lus qhia sib cuam tshuam los tsim ib qho kev cuam tshuam qauv. Cov kws tshawb fawb pom tau tias thaum lub ntiaj teb tig, qhov hloov pauv ntawm nws tus nqi nrawm tau cuam tshuam los ntawm kev cuam tshuam cov qauv. Los ntawm kev txheeb xyuas tus qauv cuam tshuam, cov kws tshawb fawb tuaj yeem suav qhov kev ncua deb mus los ntawm ib qho chaw hauv ntiaj teb nyob rau lub sijhawm tshwj xeeb.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Photonics, cov kws tshawb fawb tau sim lub gyroscope qhov kev ua tau zoo nyob rau plaub lub hlis thiab tuaj yeem ntsuas qhov ntev ntawm ib hnub rau hauv ob peb milliseconds. Qib no ntawm qhov tseeb yog ntau dua li yav dhau los txoj kev siv los ntsuas lub ntiaj teb kev sib hloov thiab tuaj yeem siv los tsim cov qauv geophysical ntau dua rau kev thauj mus los thoob ntiaj teb.

Pab pawg cov kev tshawb pom tau tham los ntawm Caterina Cimminelli thiab Giuseppe Brunetti hauv Xov Xwm & Saib daim ntawv kuj tau luam tawm hauv Nature Photonics. Cov kws tshawb fawb tau hais tias txoj kev ntsuas tshiab no ntawm kev ntsuas hnub ntev, ua ke nrog nws cov kev hloov pauv, tuaj yeem ua rau txhim kho geophysical qauv, uas muaj ntau yam kev siv hauv thaj chaw xws li kev tshawb fawb huab cua thiab kev tshawb fawb. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias txoj hauv kev no tuaj yeem muab cov lus piav qhia meej dua ntawm qhov ntev ntawm ib hnub, suav nrog ntau yam uas cuam tshuam rau lub ntiaj teb kev sib hloov, xws li rub lub hli, dej hiav txwv tam sim no, thiab huab cua.

Zuag qhia tag nrho, qhov tshiab gyroscope-raws li txoj hauv kev no tuav cov lus cog tseg rau kev txhawb nqa peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb kev sib hloov thiab nws cov teebmeem ntawm ntau yam geophysical phenomena.

